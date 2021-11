Forza Horizon 5 e Returnal grandi assenti tra i GOTY dei TGA 2021! Geoff Keighley spiega il motivo

Un paio di settimane fa sono stati annunciati i sei videogiochi che si contenderanno l’ambito premio del gioco dell’anno ai prossimi The Game Awards 2021. Tra i pesi massimi del videogioco di quest’anno, però, ci sono un paio di assenze definite parecchio pesanti da una grossa fetta di appassionati: Returnal e Forza Horizon 5. Le due esclusive Sony e Microsoft sono riuscite ad ottenere grandi risultati in poco tempo, ma a quanto pare non sono riuscite ad entrare nel giro delle nomination al GOTY 2021.

Il tutto ha preso piede all’interno del podcast chiamato ‘Inside The Game Awards’, dove il conduttore della serata ha raccontato alcuni retroscena sullo show di fine anno. Proprio in questa occasione Keighley ha deciso di svelare cosa c’è stato dietro all’esclusione di due grandi giochi come Returnal e Forza Horizon 5 dalle nomination per il gioco dell’anno.

“Molte volte i giochi di corse vengono giocati solamente da una piccola parte di una redazione, a differenza di altri giochi come i GDR. Quando vengono fatte le nomination può succede che a volte vincano i giochi più popolari, e che certi filoni vengano snobbati. È anche vero che a volte le copie che vengono inviate alla redazione sono poche, e molti redattori non riescono a testare questi giochi”, ha dichiarato Keighley parlando di Forza Horizon 5.

We're also launching a podcast, Inside #TheGameAwards I'm joined by @TinaAmini @jeffgerstmann and @kezamacdonald to discuss the nominees for #TheGameAwards — and take you inside why some of the choices were made. Listen exclusively on Spotify: https://t.co/e0DawXfxgn pic.twitter.com/9bxX3YlS2z — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 22, 2021

Per quanto riguarda Returnal, invece, il conduttore dei TGA 2021 ha dichiarato che, a causa della scarsa reperibilità di PlayStation 5, l’esclusiva Sony è stata una dei giochi meno provati dalle redazioni di tutto il mondo. Queste sono state le spiegazioni date da Geoff Keighley sull’esclusione di questi due grandi titoli; incontrano il vostro pensiero o la pensate diversamente? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.