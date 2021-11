The Game Awards 2021, tante demo gratuite in arrivo

Tutti gli amanti del medium videoludico non vedono l’ora di seguire i The Game Awards 2021. Durante l’atteso evento saranno rivelati quali saranno i migliori giochi dell’anno suddivisi per categorie, concludendosi con il discussissimo Game of the Year. Non solo, lo show di Geoff Keighley presenterà anche alcune premiere mondiali, annunci dove saranno svelati per la prima volta tanti importanti opere in sviluppo. Di fatti, già si parla della possibilità che ci sarà anche il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e chissà quanti altri giochi.

Oggi scopriamo che il Microsoft Store ha svelato in anticipo che durante l’evento sarà possibile scaricare gratuitamente le demo di alcuni titoli specifici. Infatti, il negozio digitale ha erroneamente inserito la dicitura “TGA21Demo” vicino alcuni giochi in particolare. Di seguito vi riportiamo la lista dei titoli che posseggono la sopracitata definizione, ma vi ricordiamo sia che le opere che ne fanno parte non sono confermate e sia che potrebbe cambiare nei prossimi giorni:

Aspire: Ina’s Tale

Aztech: Forgotten Gods

Breakers Collection

Josh Journey: Totems of Darkness

Mind Scanners

Nobody Saves the World

Outbreak: Contagious Memories

Raccoo Venture

Space Boat

Super Toy Cars Offroad

The Chase of Ellen

The Darkest Tales

The Gardner and the Wild Vines

Treasures of the Aegean

What Lies in the Multiverse

Chiaramente, non possiamo ancora dare per certo che questi giochi riceveranno una demo nelle prossime settimane, dato che non c’è ancora una conferma ufficiale e quanto avvenuto parrebbe essere un errore del Microsoft Store. Tuttavia, allo stesso modo la piattaforma della casa di Xbox aveva rivelato la presenza di due anteprime in anticipo, come vi avevamo riportato giorni fa, e ora si aggiungono molti altri titoli alla lista.

In ogni caso, senza dubbio farà più che piacere poter scaricare le demo di questi titoli per poterli provare e, chissà, magari per scoprire giochi che non pensavate vi sarebbero mai piaciuti. Vi ricordiamo che i The Game Awards 2021 si terranno la notte tra il 9 e il 10 dicembre 2021 e che cominceranno alle 2:00 (ore italiane). Fateci sapere commentando in calce quali sono le vostre più grandi aspettative in merito ai The Game Awards 2021. Di seguito vi lasciamo anche la lista delle nomination in gara per il Game of the Year, ricordandovi che potete votare sul sito ufficiale dell’evento.