Forza Horizon 5 | Analisi della versione per PS5

Forza Horizon 5 arriva su PS5 e lo fa in maniera egregia. Il lavoro di Panic Button con questo porting, in termini produttivi, è realmente impressionante. Il gioco rimane la meraviglia vista nel 2021, d'altro canto Playground Games ha saputo realizzare un videogioco contenutisticamente enorme e tecnicamente sbalorditivo. Il festival Horizon messicano è una vera e propria lettera d'amore per gli amanti dei videogiochi automobilistici, nonché una bellissima cartolina nei confronti di un'ambientazione tra le più belle mai viste in un'opera videoludica. Forza Horizon 5 è rimasto, quindi, un vero capolavoro racing/arcade, senz'altro il miglior gioco del genere che potreste trovare sulla vostra PS5.

La saga di Forza Horizon si è affermata, sin dai suoi esordi, come un'escalation costante di eccellenza, ricchezza di contenuti e sensazioni di guida indimenticabili. Considerata da molti la discendente spirituale dell'acclamato Project Gotham Racing, la brillante costola arcade di Forza Motorsport ha toccato vette di maturità sorprendenti, conquistando un'identità propria e una folta schiera di appassionati fedeli e coinvolti.

Il successo è in gran parte frutto della maestria di Playground Games, uno studio di sviluppo che ha dimostrato un talento cristallino e che ambisce a consolidarsi tra i migliori a livello globale. Oggi, anche i possessori di PlayStation 5 possono finalmente saggiare con mano questa eccellenza, grazie all'arrivo di Forza Horizon 5. Questo quinto episodio, ambientato nelle vibranti terre messicane, aveva già ridefinito gli standard alla sua uscita originale nel 2021, proponendosi non solo come uno dei titoli di punta, ma come il punto di riferimento assoluto per i giochi di guida arcade, superando il suo già illustre predecessore sotto ogni aspetto. E ora, questa esperienza mozzafiato sbarca sulla console Sony, pronta a conquistare un nuovo pubblico.

Il Messico è meraviglioso anche su PS5

La quinta incarnazione del celebre franchise ci trasporta in un Messico digitale sbalorditivo, senza dubbio una delle ambientazioni più riuscite e suggestive mai viste in un gioco di corse di recente memoria. La straordinaria eterogeneità dei paesaggi ha offerto agli sviluppatori, e di conseguenza ai giocatori, l'opportunità di cimentarsi in una miriade di competizioni diverse. Questo ha anche spinto il team di Playground Games a reimmaginare la progressione della campagna per giocatore singolo, storicamente un aspetto meno brillante dell'offerta Horizon.

Per farlo, Playground Games ha attinto sapientemente dalle sue produzioni precedenti di maggior successo, come Forza Horizon 3 e la memorabile espansione Lego Speed Champions del quarto capitolo. È stato così introdotto un sistema basato sull'accumulo di "Riconoscimenti", ottenuti completando gare ed altre sfide, che permette di sbloccare progressivamente nuove aree ed eventi. Questo approccio, che avevamo trovato intuitivo ed efficace già nell'espansione a mattoncini (dove i Riconoscimenti erano sostituiti, appunto, dai mattoncini), si conferma vincente.

Ogni volta che si raggiunge una determinata soglia di Riconoscimenti, si può dare il via a una "Spedizione Horizon". Queste spedizioni si traducono in brevi ma coinvolgenti missioni esplorative, arricchite da un contesto narrativo, che ci guidano verso nuove zone della mappa consentendoci di stabilire un nuovo avamposto per il festival. L'insediamento di ogni nuovo HUB sblocca un ventaglio di attività inedite: dalle adrenaliniche Esibizioni (alcune davvero mozzafiato, come la sfida contro le moto d'acqua) a competizioni off-road, gare su strada, tracciati da cross country ed eventi speciali conclusivi.

Ritornano inoltre le apprezzate modalità online, la sfida survival "L'Eliminatore" e l'Horizon Arcade, quest'ultimo rivisto e arricchito con sfide più immediate e divertenti, adatte a tutti i tipi di giocatori. Non mancano i classici fienili che celano i "Gioielli Dimenticati", i cartelloni da frantumare, le Ruote della Fortuna che elargiscono nuove vetture e capi d'abbigliamento, e una pletora di sfide di abilità come salti, rilevatori di velocità e tratti da percorrere in derapata. La mappa è un tripudio di attività e segreti, promettendo centinaia di ore di divertimento, che potrebbero facilmente diventare migliaia con un supporto post-lancio costante. La personalizzazione, sia dell'avatar che delle vetture, contribuisce a questa longevità, offrendo una vasta gamma di abiti per il pilota e un'infinità di modifiche estetiche e meccaniche per i veicoli, affiancate dal classico editor di livree e dal potenziato creatore di eventi.

Fanno il loro ritorno anche le missioni storia strutturate in capitoli, già viste in Forza Horizon 4, ora rese più avvincenti grazie a dialoghi più curati e a una maggiore (seppur ancora basilare) definizione del nostro alter ego. Un miglioramento significativo, che potrebbe gettare le basi per una componente narrativa ancora più profonda nel futuro della serie.

Per quanto riguarda il parco auto, si contano oltre cinquecento modelli, con la presenza di quasi tutti i marchi più celebri. Rispetto al day one del 2021, inoltre, molte vetture sono state introdotte nel corso degli anni, quindi i giocatori PS5 avranno una versione decisamente più completa al lancio.

Visivamente incredibile ancora oggi

Forza Horizon 5 si presenta come un autentico trionfo tecnico e visivo, una delle esperienze grafiche più impressionanti degli ultimi anni e, con il suo arrivo su PS5, si candida a diventare un nuovo benchmark anche per la console Sony per i racing-game. Ciò che stupisce è la qualità generale della produzione, che pur nascendo come titolo cross-gen, non mostra alcun compromesso.

Il Messico digitale pulsa di vita, tra giungle lussureggianti, deserti aridi, zone paludose e tortuose strade di montagna. Percorrere chilometri in questa vasta mappa è un piacere quasi indescrivibile, merito anche della sua incredibile varietà e densità, tra le migliori mai viste in un racing game. Lo studio inglese non si è limitato a scegliere il Messico come sfondo, ma ne ha studiato a fondo la cultura, intessendo attorno ad essa una vera e propria atmosfera locale, che con rispetto e passione, introduce i giocatori a storie e leggende di uno dei paesi più affascinanti del mondo. Immaginatevi sfrecciare a velocità folli accanto a un tempio Maya, derapare sulle spiagge candide o rinfrescarvi sotto una cascata, mentre i vostri amici si sfidano nel fango della giungla o tra le stradine di coloratissimi villaggi: Forza Horizon 5 su PS5 rende tutto questo, e molto altro, una vibrante realtà, magari arricchita dal feedback aptico del controller DualSense che potrebbe trasmettere ogni asperità del terreno.

Se le prestazioni su PC di fascia alta erano già note, su PlayStation 5 il titolo si presenta con l'obiettivo di eguagliare tale magnificenza. PS5 offre infatti le stesse modalità grafiche di Xbox Series X|S, ovvero, una modalità fedeltà visiva a 30fps e una modalità performance che punta ai 60fps riducendo risoluzione e dettagli. PS5 Pro, invece, offre la stessa modalità quality di PS5 e Xbox, solo che porta il tutto a 60fps. Un vero spettacolo.

Va comunque sottolineato che la modalità performance su PS5 standard comporta qualche piccolo compromesso, come un leggero pop-in degli elementi distanti, un piccolo prezzo da pagare per godere della bellezza del mondo di gioco alla massima reattività, specie considerando le elevate velocità di gara. Il caricamento rapido garantito dall'SSD della PS5 garantisce l'accesso al gioco e gli spostamenti rapidi un vero piacere, anche se i caricamenti rimangono ancora un po' tanti.

Non esitiamo ad affermare che, in più di un'occasione, Forza Horizon 5 sfiora il fotorealismo. Questo risultato è frutto dell'uso magistrale della fotogrammetria, una tecnica che ha permesso al team di catturare migliaia di immagini ad altissima risoluzione delle location reali, importandole poi nel gioco per creare le incredibili texture che abbiamo imparato ad ammirare.

Fantastico da ascoltare

Forza Horizon 5 prosegue la tradizione della serie offrendo una colonna sonora di prim'ordine, con sei stazioni radio che spaziano tra generi musicali diversi: dalla musica classica orchestrale al Punk Rock, Rock, Elettronica e POP, con artisti del calibro di Dua Lipa, Foo Fighters, GAJATE e molti altri. L'audio 3D della PS5 potrebbe ulteriormente esaltare questa componente, immergendo il giocatore nelle diverse atmosfere sonore del festival.

Al di là della selezione musicale, sempre perfettamente integrata nel contesto di gioco, a colpire profondamente è l'immenso lavoro di ricampionamento dei suoni dei motori effettuato da Playground Games. Numerosissime vetture hanno beneficiato di un completo rinnovamento del loro timbro audio, ora nettamente più fedele e vicino alla controparte reale. Si tratta di un valore aggiunto di grande rilievo, specialmente considerando che la community richiedeva da anni un miglioramento in questo comparto.

C'è da dire che la vera evoluzione sonora potrebbe manifestarsi appieno con i futuri progetti dello sviluppatore, che sta lavorando a nuove tecnologie audio, ma già quanto offerto in Forza Horizon 5 rappresenta un notevole passo avanti e un piacere per le orecchie degli appassionati.