Che Forza Horizon 5 sia uno dei migliori videogiochi racing arcade di sempre è un dato di fatto ulteriormente accertato dalla nostra recensione uscita a novembre. Continuare a supportare un titolo, però, è un percorso complicato, poiché mantenere l’attenzione su un gioco (per quanto bello possa essere) non è facile, ma Playground Games ci è sempre riuscita con DLC di ottima fattura e contenuti costantemente nuovi ogni mese. Tra le svariate espansioni di qualità, Forza Horizon 5 Hot Wheels potrebbe facilmente rientrare tra le migliori mai sviluppate per il franchise.

Hot Wheels non è una tematica inedita per il brand, infatti abbiamo avuto modo di vederla già nel terzo capitolo di Forza Horizon. Il franchise di Hot Wheels è però ritornato fortemente in auge, grazie a continui investimenti tra cui un ottimo videogioco dedicato sviluppato da Milestone, di conseguenza aspettarsi una nuova iterazione del DLC era piuttosto prevedibile presto o tardi.

Chiariamolo, nonostante Playground Games abbia avuto già modo di farci guidare le folli Hot Wheels, questo nuovo DLC per Forza Horizon 5 espande in maniera netta ciò che abbiamo visto nel 2017, ritrovandoci in una mappa enorme e con svariate ore di divertimento assicurato in più.

Hot Wheels… in Messico!

Vi ricordate la “paradisiaca” mappa vista in Forza Horizon 3 Hot Wheels? Ecco, dimenticatela. Non perché in questo questo quinto capitolo non sia altrettanto paradisiaca, ma perché la mappa di Hot Wheels Messico è due volte quella vista nel terzo capitolo, con ben tre zone enormi da esplorare (neve, giungla e canyon) e una serie di attività in più da completare.

Playground Games si è decisamente impegnata, non solo aumentando la qualità e il divertimento delle popolari piste arancioni con le loro spirali e giri della morte, ma lavorando fortemente sul design, creando un contrasto davvero impressionante tra gameplay e impatto visivo. Le piste ora sono tutte pensate per essere delle vere e proprie montagne russe, ritrovandoci vicino a lapilli incandescenti dei vulcani o a schizzi d’acqua provocati da enormi cascate. La varietà estetica della nuova mappa “tra le nuvole” di Hot Wheels lascia davvero senza fiato.

Ovviamente sono aumentate anche diverse caratteristiche legate al gameplay, come l’introduzione degli scivoli d’acqua o delle piste ghiacciate, oltre che a un incremento esponenziale del numero dei tracciati magnetici per gareggiare a testa in giù per lunghi Km. Insomma, se le piste Hot Wheels di Forza Horizon 3 vi avevano divertito, queste ci riusciranno in maniera ancora più incisiva rispetto al passato.

E per quanto concerne le attività? Il metodo di progressione di Forza Horizon 5 Hot Wheels non è molto diverso da quello visto nella precedente iterazione del DLC, infatti occorrerà completare una serie di gare e attività per passare al livello successivo e sbloccare auto di categoria superiore. Da questo punto di vista, il numero delle gare ci ha un po’ deluso, poiché ci saremmo aspettati qualcosa in più sotto questo aspetto, anche se rimane comunque la possibilità di creare le proprie gare personalizzate e magari invitare gli amici a provarle.

L’idea più originale è la nuova “storia” legata a questo DLC, divisa in cinque episodi e incentrata sulla storia delle Hot Wheels, davvero una bella idea che racconta in maniera semplice e divertente (attraverso auto originali Hot Wheels) com’è nato il brand di macchinine giocattolo più famoso al mondo e come si è evoluto nel corso del tempo.

Per il resto non mancano le classiche Zone di Velocità, Zone di Derapata, Segnali di Pericolo, cartelli da rompere e i nuovi palloncini da far scoppiare raggiungibili con salti specifichi, oltre che le nuove auto esclusive del DLC:

2019 Brabham BT62

2018 Chevrolet Hot Wheels COPO Camaro

2021 Hennessey Venom F5

2012 Hot Wheels Bad to the Blade

2013 Hot Wheels Baja Bone Shaker

2000 Hot Wheels Deora II

2006 Mosler MT900 GT3

1993 Schuppan 962CR

2020 Sierra Cars #23 Yokohama Alpha

2018 Subaru WRX STI ARX Supercar

Se vi è piaciuto Forza Horizon 5, ma in qualche modo vi è mancata un po’ di quella varietà che valorizzava Forza Horizon 4, allora è molto probabile che questo DLC possa in qualche modo compensare questa mancanza. Il divertimento è assicurato, il colpo d’occhio anche e potrebbe anche essere una buona scusa per poter ritornare a sfrecciare nel mondo di Forza Horizon 5, magari gustandosi il doppiaggio in italiano introdotto solo un mese fa.