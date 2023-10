Xbox Series X + Forza Horizon: bundle ad un prezzo imperdibile!

State pensando di acquistare una Xbox Series X, la console più performante di casa Microsoft, magari abbinandoci un gioco così da iniziare subito a sfruttarla? In tal caso sarete felici di sapere che su eBay potete trovare un bundle con console e Forza Horizon 5 incluso a soli 484,99€!

Potrete, dunque, risparmiare ben 144,91€ rispetto al prezzo consigliato di 629,90€, portandovi a casa una delle console di nuova generazione più performanti sul mercato a un prezzo paragonabile a quelli che vedremo durante il Black Friday di novembre. Le quantità disponibili sono, però, limitate e stanno andando a ruba, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l'opportunità.

Bundle Xbox Series X e Forza Horizon 5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Xbox Series X è la scelta ideale per chi cerca una console di nuova generazione, dato che potrete godere dei titoli più recenti con risoluzioni impressionanti, per un'esperienza di gioco a dir poco eccezionale. Inoltre, il fatto che disponga di un lettore disco significa che potrete godervi anche tutti i giochi fisici rilasciati per le console delle generazioni precedenti. Pertanto, se desiderate un'alternativa alla PS5, l'Xbox Series X rappresenta un'ottima opzione per soddisfare le vostre esigenze.

Per quanto riguarda Forza Horizon 5, invece, si tratta di un titolo perfetto per tutti gli amanti dei racing game, giacché potrete esplorare magnifici paesaggi open world a bordo di centinaia di auto tra le migliori del mondo. A prescindere che siate fan della serie e magari abbiate giocato anche al più recente Forza Motorsport, oppure che sia il vostro primo avvicinamento con la saga targata Microsoft, se siete amanti dei motori godrete di un gameplay avvincente e coinvolgente sia in single che in multiplayer.

Tornando a parlare del prezzo, grazie all'offerta attuale di eBay potrete approfittare del minimo storico a cui sia mai stato disponibile questo bundle. Negli ultimi mesi, infatti, il suo andamento di prezzi è stato altalenante, rimanendo sempre, però, sopra i 470,00€. Difficilmente, dunque, dopo questa promozione tornerà a essere tanto conveniente quanto ora nel prossimo futuro.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata alle prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

