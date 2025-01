Freedom Wars Remastered, l'esclusiva PS Vita ritorna in alta definizione | Recensione

Tra le console più sfortunate della storia è impossibile non annoverare anche PS Vita. La piccola portatile di casa Sony ha infatti avuto a dispetto del nome vita breve, non riuscendo a fare breccia nel grande pubblico. Un vero e proprio peccato, dato che PS Vita era in realtà un gioiello di console, un concentrato di tecnologia capace di far girare anche titoli discretamente pesanti e dotati di un buon aspetto tecnico. Uncharted l’Abisso d’Oro o Killzone Mercenary, solo per dirne due, non avrebbero per esempio sfigurato più di tanto manco su PS3, con l’ottimo schermo OLED della console che pensava poi a farli risplendere al massimo.

Purtroppo Sony non ha mai creduto completamente nella console e, dopo i primi anni, ha pian piano cominciato a tirare i remi in barca e a centellinare l’impegno profuso in essa. I titoli first party sono andati a scemare sempre più, come inevitabilmente anche l’interesse del pubblico e i fan della console stessa. Tra le ultime opere che hanno provato a riaccendere i riflettori su PS Vita possiamo trovare Freedom Wars, action in terza persona del 2014 dotato di un setting particolarmente intrigante.

Un gioco che ha fatto segnare ottimi numeri sul suolo nipponico, ma che non è stato sufficiente per riscrivere le sorti di PS Vita. Freedom Wars era in ogni caso dotato di buone idee e, proprio per farle riscoprire al pubblico moderno, Bandai Namco ha deciso, dopo aver acquisito la proprietà intellettuale, di riproporla con Freedom War Remastered, una versione rimasterizzata del gioco in uscita il prossimo 10 gennaio.

Condannati dalla nascita

Freedom Wars si basa su un’idea tanto semplice quanto intrigante. In un lontano futuro, a causa dell’inquinamento climatico, le risorse naturali sono arrivate al limite dell’esaurimento e devono essere centellinate per fare in modo che vengano usate solo al momento e nel modo giusto. In un mondo sull’orlo del collasso è quindi un crimine anche solo nascere, dato che significa avere una nuova bocca da sfamare. Tutti coloro che vedono la luce del sole vengono quindi considerati criminali fin dai primi vagiti e condannati a un milione di anni di carcere. Per ridurre la propria condanna l’unico modo è mettersi al servizio dei Panopticon, delle città-prigione disseminate in tutto il Giappone, e compiere pericolose missioni per loro conto.

La libertà nei Panopticon va del resto ottenuta un passo alla volta, guadagnandosi anche il più basilare dei diritti umani. Senza aver compiuto almeno qualche semplice compito per la propria città-prigione, non è ad esempio neanche possibile sdraiarsi o camminare più di qualche passo all’interno della propria cella. Missione dopo missione, combattimento dopo combattimento, la situazione cambia però fortunatamente, con sempre più zone del Panopticon che si apriranno alla nostra esplorazione.

Il leitmotiv di un prigioniero in Freedom Wars si svolge quindi tra le operazioni per ridurre la propria condanna, delle quali parleremo meglio a breve, e il periodo trascorso in prigione, dove può socializzare con altri detenuti e ottenere anche nuovo equipaggiamento prima di scendere sul campo di battaglia. Non mancano poi manco opzioni di personalizzazione estetica e di creazione di armi, grazie a tutto il materiale trovato durante le missioni.

Oltre che rappresentare le fasi gestionali del gioco, è proprio in tali sezioni nel Panopticon che prende piede la narrativa del titolo, che ci porta a svelare sempre più segreti sul particolare mondo nel quale ci siamo trovati catapultati.

Una trama che parte con il piede giusto, regalando momenti di grande spessore soprattutto nelle prime ore grazie appunto al pregevolissimo incipit distopico, ma che perde un po’ il passo in quelle successive. Nulla di troppo grave, dato che la novella narrata da Freedom Wars resta più che buona nel suo complesso, ma che avrebbe forse potuto dare un qualcosa di più considerate le premesse. Nel caso lo abbiate già giocato su PS Vita, non aspettatevi in ogni caso stravolgimenti o altro sotto tale punto di vista.

Un'avventura alla Monster Hunter

Passando ora a quelle che sono le fasi di combattimento, il sistema di gioco di Freedom Wars Remastered può essere senza troppi problemi ricondotto a quello di un Monster Hunter. La stragrande maggioranza delle missioni prevede infatti di andare all’assalto di grossi bestioni pieni di vita in compagnia di alleati e amici. Bestioni ovviamente dotati di punti deboli, che possono anche essere distrutti e rimossi per ottenere materiali aggiuntivi e vantaggi tattici sulla nemesi di turno. Non mancano poi manco avversari più deboli sparsi per la mappa, così come materiali nascosti di qua e di là. Insomma, esattamente tutto come ci si potrebbe aspettarsi da un titolo del genere.

A rendere il tutto più interessante sono poi alcune trovate niente male, come i rovi. I rovi sono una sorta di fune che permette di agganciarsi al nemico per colpirlo dove fa più male o per farlo cadere e avere così qualche momento in cui è possibile attaccarlo senza nessun rischio. La presenza di diverse tipologie di tale strumento, con peculiarità differenti come la possibilità di lasciare delle sorta di mine a terra, rendono poi il tutto ancora più vario. Inutile dire come i rovi siano infine utilizzabili anche per muoversi più velocemente e in modo più dinamico nella mappa, anche se svariati muri invisibili bloccano numerose possibilità di spostamento al suo interno.

Alla fine dei conti il gameplay è in ogni caso soddisfacente, per quanto non riesca a reggere pienamente lo scontro contro i pesi massimi del genere. La presenza di armi melee e a distanza, i rovi, un buon numero di item ed equipaggiamenti differenti rendono in ogni caso Freedom Wars Remastered particolarmente divertente da giocare anche a inizio 2025. Attenzione solo a dotarvi di qualche fidato amico, dato che alcune missioni sono davvero ardue da portare a compimento in solitaria o senza alleati di livello.

Ma cosa cambia inFreedom Wars Remastered rispetto alla versione del gioco uscita originariamente su PS Vita? A livello contenutistico non molto, tolto un sistema di creazione delle armi migliorato rispetto al passato e a degli aggiustamenti alla difficoltà del titolo, con tanto di opzioni dedicate per personalizzare meglio la propria esperienza con il gioco.

Gli aggiornamenti sostanziali sono infatti soprattutto a livello grafico, dato che Freedom Wars Remastered gira a 60 frame per secondo in 4K su PC adeguatamente corrazzati e PS5, dove abbiamo testato il gioco. Due upgrade, uniti a delle texture migliorate, che contribuiscono ad esaltare particolarmente il titolo e a renderlo più moderno. Certo, non siamo certo di fronte a un’opera completamente al passo coi tempi, con alcune texture che tradiscono ancora gli anni passati, ma è innegabile come il risultato complessivo sia tutto sommato buono. La ripetizione di ambienti, oggetti e quant’altro, che potrebbe stonare ai più, è in ogni caso probabilmente dovuta alla natura per console portatile del titolo.