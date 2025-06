La notizia in un minuto

I possessori della nuova Nintendo Switch 2 stanno riscontrando un problema inaspettato con la vibrazione dei controller, che si disattiva automaticamente dopo un uso prolungato con il messaggio "La vibrazione è stata disattivata in seguito a un uso prolungato". Il fenomeno si manifesta con tempistiche variabili, da venti minuti a un'ora e mezza, ed è particolarmente evidente in giochi intensivi come Cyberpunk 2077. Gli esperti ipotizzano si tratti di una misura di risparmio energetico per preservare la batteria dei Joy-Con, ma l'implementazione crea frustrazione tra i giocatori che perdono feedback tattile durante momenti cruciali. Nintendo non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali.