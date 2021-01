GameStop: la recente solidità dell’azienda la fa volare in borsa

GameStop, risulta ancora oggi il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati nel mondo. Come ben saprete negli ultimi anni l’azienda americana non ha vissuto certo un buon periodo con il rischio che potesse fallire da un momento all’altro. La politica dietro alla vendita di giochi e accessori non ha mai convinto gli acquirenti, impattando l’intero business dei videogames. Solo due anni fa la società aveva chiuso in rosso di quasi 700 milioni di dollari ma grazie al lancio delle due nuove console di prossima generazione ha evitato il crollo definitivo, nonostante la pandemia da coronavirus che ha rallentato la produzione.

Negli ultimi mesi la situazione delle azioni in borsa da parte di GameStop sta diventando un caso mediatico. Se da una parte troviamo del malumore, dall’altra scopriamo che l’azienda americana ha avuto un aumento di valore pazzesco. Questo, a quanto riferito dagli esperti, deriva dalla recente solidità della società la quale sta ritrovando quella fiducia persa nel corso degli anni dalla clientela e dai piccoli/grandi investitori. Sembrerebbe una storia assurda, ma dal grafico che potete visionare proprio qui di seguito, possiamo notare una crescita dell’80% nella giornata di ieri mentre oggi di quasi il 30%.

GameStop stock is up over 80% today.

Ended last year at under 19 bucks. Now trading intra-day around $36.

Mainly due to a board refresh, despite mixed holidays sales.

Still, I'm hesitant on underlying fundamentals & direction. Reads like temporary optimism to me. pic.twitter.com/sLjFmzQOOp

— Dom (@DomsPlaying) January 13, 2021