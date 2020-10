GameStop proverà a convincere i fan a comprare Xbox e non PS5?

Manca ormai sempre meno tempo all’arrivo di PS5 e Xbox Series X le due nuove console che divideranno il pubblico del gaming. Nonostante le varie discussioni sul web e diatribe varie, una cosa è certa: il successo sia da parte di Microsoft che fa parte di Sony è incredibile, con le due macchine che hanno distrutto i pre order nel giro di pochi giorni. Negli ultimi giorni però si è aperta una interessante storia del settore riguardante una partnership tra la famosa catena di gaming Gamestop e l’azienda americana.

Diverse voci confermerebbero tale “contratto” in quanto più di 5000 negozi negli Stati Uniti saranno dotati di tablet Microsoft Surface e/o simili. In più sia Gamestop che Microsoft trarranno benefici dall’acquisizione da parte dei clienti che acquisteranno qualsiasi prodotto targato Xbox. Micheal Patcher di Wedbush securities ha spiegato quanto segue. “Se un cliente dovesse acquistare un abbonamento a Xbox Game Pass dal valore di 15$, Gamestop riceverà 1,50$ da quel flusso di entrate per tutti il tempo nel quale il cliente sarà iscritto al servizio.”

Secondo DOMO Capital Management , tutto questo si espanderebbe a qualsiasi entrata, inclusi giochi digitali, DLC e microtransazioni. Detto questo quindi, se Gamestop vende una Xbox Series X ad un cliente, guadagnerà una percentuale da quella entrata e da tutti gli acquisti digitali. Non è la prima volta che la catena di videogames fa questa tipologia di accordi, ma questo cosa potrebbe significare per PS5? Nulla di così preoccupante per l’azienda, anche perché con molta probabilità stipulerà lo stesso accordo. Infatti, sebbene l’azienda giapponese non sia mai entrata nel dettaglio, il presidente della SIE Jim Ryan ha recentemente riconosciuto l’importanza dei rivenditori fisici. “Non voglio discutere di nuovo della questione tra noi ed i nostri rivenditori, ma crediamo di aver trovato un modo per far funzionare il tutto nel migliore dei modi assieme“.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che questo possa influire sulle vendite delle due console? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative a PS5 e Xbox Series X.