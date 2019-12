Ghost of Tsushima: periodo di uscita e video di gameplay dai The Game Awards

Come era stato promesso, è stato mostrato il nuovo gioco di Sucker Punch: Ghost of Tsushima. Si tratta di un action game open world ambientato in Giappone. Ci ritroveremo nei panni di un samurai che deve salvare l’isola di Tsushima dall’invasione mongola.

Il trailer, che trovate qui sotto, mostra varie scene di gameplay: il personaggio potrà combattere all’arma bianca, con la propria katana, ma potrà anche contare sulla furtività e su una serie di strumenti. Possiamo vedere, nel filmato, quella che sembra una sorta di bomba artigianale, probabilmente parte della tradizione “ninja”.

La presentazione è stata impreziosita da un musica tipica orientale, come già era accaduto all’E3 2018 durante l’ultima vera presentazione del gioco. La data di uscita è fissata per l’estate del 2020, anche se per ora non ci sono informazioni più precise per quanto riguarda il mese e il giorno.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato questa sera per Ghost of Tsushima?