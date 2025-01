Ghost of Tsushima diventa un anime

Una serie anime basata sul franchise PlayStation Ghost of Tsushima debutterà nel 2027. L'annuncio è stato dato da Crunchyroll, Aniplex, Sony Music e PlayStation Productions durante la conferenza stampa di Sony al CES 2025. La serie si ispirerà a Ghost of Tsushima: Legends, la modalità multiplayer cooperativa rilasciata nel 2020.

Il progetto vede coinvolte figure di spicco dell'industria anime: alla regia ci sarà Takanobu Mizuno, noto per Star Wars: Visions e Batman Ninja. La composizione della storia è affidata a Gen Urobuchi (Fate/Zero, Psycho-Pass), mentre l'animazione sarà curata dallo studio Kamikaze Douga.

Rahul Purini, presidente di Crunchyroll, ha commentato:

"L'anime di Ghost of Tsushima offrirà ai fan un nuovo entusiasmante modo di vivere il gioco in uno stile anime audace e innovativo".

Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions, ha aggiunto: "Il ricco e immersivo mondo di Ghost of Tsushima e la sua fantastica modalità Legends basata sulla mitologia giapponese forniscono la tela perfetta per questo progetto, e Aniplex è il partner ideale per tradurre il videogioco di successo di Sucker Punch Productions in una straordinaria serie anime".

Ghost of Tsushima: Legends permette ai giocatori di scegliere tra quattro classi (Samurai, Cacciatore, Ronin o Assassino) e partecipare a missioni storia per due giocatori, missioni di sopravvivenza per quattro giocatori e incursioni. Inizialmente rilasciato come aggiornamento gratuito nell'ottobre 2020, è poi diventato un gioco multiplayer standalone per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Oltre alla serie anime, Sony Pictures sta sviluppando un adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima, con Chad Stahelski (regista della serie John Wick) alla regia. Nel frattempo, Sucker Punch sta lavorando al sequel del gioco, intitolato Ghost of Yotei, previsto per il 2025 su PS5.

Insomma, questo progetto segna la prima incursione di PlayStation Productions nel mondo degli anime, ampliando ulteriormente il portfolio di adattamenti che include già produzioni live-action come Uncharted, The Last of Us, Gran Turismo e Twisted Metal.