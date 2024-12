Ghost of Tsushima a prezzo SHOCK per PC, l'epica del Giappone feudale ti aspetta! (-43%)

Se siete alla ricerca di un'avventura epica che ridefinisce gli standard dei giochi open world, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il pluripremiato Ghost of Tsushima: Director's Cut è ora disponibile per PC a soli 33,99€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino di 60€, permettendovi di risparmiare ben 26€!

Ghost of Tsushima: Director's Cut, chi dovrebbe acquistarlo?

Il titolo rappresenta la scelta perfetta per gli amanti delle avventure open world che desiderano immergersi in un'esperienza narrativa profonda e coinvolgente. Con un mondo di gioco vastissimo e meccaniche di combattimento raffinate, il gioco si rivolge tanto agli appassionati di cultura giapponese quanto ai giocatori in cerca di una storia emozionante e ben scritta.

L'edizione Director's Cut include numerosi contenuti aggiuntivi che arricchiscono ulteriormente l'esperienza di gioco. Il comparto tecnico completamente ottimizzato per PC garantisce prestazioni superiori, con supporto per risoluzioni 4K, frame rate sbloccato e feature esclusive come DLSS e FSR. La possibilità di utilizzare mouse e tastiera o controller offre inoltre la massima flessibilità nell'approccio al gameplay.

I requisiti hardware sono stati ottimizzati per garantire un'esperienza fluida su un'ampia gamma di configurazioni. Con una GTX 960 o equivalente e 8GB di RAM è possibile godersi il gioco con impostazioni di base, mentre per sfruttare appieno il comparto grafico si consiglia una RTX 2060 o superiore accompagnata da 16GB di RAM.

Al prezzo scontato di 33,99€, Ghost of Tsushima: Director's Cut rappresenta un'opportunità imperdibile per vivere una delle avventure più coinvolgenti degli ultimi anni. La combinazione di narrazione avvincente, combattimenti spettacolari e un mondo open world ricco di attività rende questo titolo un acquisto consigliato per qualsiasi appassionato di videogiochi che cerchi un'esperienza di alto livello su PC.

Vedi offerta