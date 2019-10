Gillette Bomber Cup featuring Fortnite, i risultati degli ultimi due Online Qualifier

Si sono conclusi gli Online Qualifier della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite: ecco gli ultimi sfidanti che accedono alla finale.

Gli ultimi due match validi per gli Online Qualifier della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite, l’unico torneo in Italia con licenza ufficiale, si sono svolti nelle giornate del 21 e del 22 ottobre attraverso il canale Discord ufficiale dell’evento e hanno decretato i prossimi contendenti al titolo di Bomber del Battle Royale di Epic Games. Manca infatti poco più di una settimana alla Grand Final di Lucca Comics & Games che incoronerà il campione italiano della competizione.

Gli scontri hanno visto la partecipazione di 99 giocatori per match, che si sono dati battaglia in base all’ordine di check-in all’interno della piattaforma VoiP dedicata ai videogiocatori. Da qui è iniziata, per giocatori alle prime armi e non, la discesa col paracadute per tentare la scalata alla vetta della classifica. Solo due sono i giocatori che hanno ottenuto l’accesso diretto alla finale e che raggiungono i già classificati Andrea “すごい black_n_1” Elia e Alessandro “aknar” Rancati.

A sfidare i due vincenti delle scorse giornate saranno i neolaureati campioni Mattia “Garret” Guarnieri e Francesco “Darko” Girardi. Quella di Garrett è stata una partita attenta e senza sbavature che gli ha permesso di totalizzare 13 punti e portare a segno tre uccisioni che gli son valse la testa del gruppo. Darko invece è stato più cinico negli scontri a fuoco, realizzando ben 7 uccisioni, che sommate alla Vittoria Reale, gli hanno fatto guadagnare la prima posizione.

Se non vi siete aggiudicati un pass per la Grand Final, non è ancora giunto il momento di gettare la spugna. È in programma per il 30 di ottobre un’intera giornata di appuntamenti per il Lucca Comics & Games. Presentandosi dal vivo nell’area Gillette Bomber Cup all’interno della Ex Cavallerizza, sarà possibile partecipare a uno dei 4 match di qualificazione del Last Chance Qualifier. Grazie allo sponsor tecnico Predator, saranno allestite per i partecipanti 56 postazioni dotate del miglior hardware PC.

I primi 10 giocatori di ciascun incontro potranno sfidare 12 pro player e i 4 classificati degli Online Qualifier nella finale che si terrà il 31 ottobre, sempre all’interno dell’arena allestita nella Ex Cavallerizza. I 56 giocatori che si scontreranno per la Vittoria Reale competeranno in 6 match per un montepremi da 8.000 euro che verrà suddiviso tra i primi 5 classificati secondo il sistema punti utilizzato anche nella Fortnite World Cup.

Nelle due giornate dal vivo saranno presenti anche gli ambasciatori dell’evento Cicciogamer89, Los Amigos, Jok3r e Kekkobomba che intratterranno i presenti e seguiranno e commenteranno la seconda edizione della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite in diretta da una postazione dedicata. Cosa ne pensate, parteciperete anche voi al torneo a Lucca Comics & Games?