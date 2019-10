Gillette Bomber Cup featuring Fortnite, i primi due qualifier per Lucca Comics & Games

Riparte la Gillette Bomber Cup featuring Fortnite in vista della Grand Final a Lucca Comics & Games. Ecco i risultati dei primi due Online Qualifier.

La seconda edizione della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite è partita forte con i primi due Online Qualifier giocatisi il 18 e il 19 ottobre. La competizione a licenza ufficiale basata sull’inarrestabile fenomeno creato da Epic Games continua il suo percorso vincente inaugurato appena un mese fa in occasione della Milan Games Week. A darsi battaglia furono più di 600 giocatori, numeri che potrebbero crescere in vista della Grand Final fissata questa volta nella cornice dal sapore europeo del Lucca Comics & Games.

Mentre i migliori giocatori professionisti scalpitano per confrontarsi nell’area Gillette allestita a Lucca insieme al tech partner Predator, 198 giocatori si sono confrontati online per assicurarsi un posto da protagonisti in finale prendendo parte al torneo dal Canale Discord ufficiale dell’evento. Le prime due partite di qualificazione sono state scoppiettanti, con tanta azione e numerosi colpi di grazia.

Il primo qualificato che accede alla Grand Final del 31 ottobre è Andrea “すごい black_n_1” Elia. Il giovane di diciotto anni ha meritato la prima posizione portandosi a casa 8 uccisioni e ben 18 punti. Il secondo giocatore che si scontrerà con i più forti è invece il diciassettenne Alessandro “aknar” Rancati che è stato più freddo degli avversari mettendo a tabellino 9 uccisioni e 16 punti. Per tutti gli sconfitti non si tratta certo della fine, potranno infatti disputare nelle giornate del 21 e del 22 ottobre gli altri due match di Online Qualifier validi per un biglietto alle fasi finali.

Caricate le armi e lucidate la piccozza perché la programmazione della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite non si ferma qui. Chi non riuscisse a qualificarsi in nessuno dei match degli Online Qualifier, potrà mettersi alla prova dal vivo nell’area Gillette all’interno della Ex Cavallerizza di Lucca Comics & Games 2019. Il 30 ottobre si giocano i 4 match del Last Chance Qualifier in cui solo 56 giocatori per incontro potranno lottare per il tanto desiderato accesso alla finale.

I migliori 10 di ogni qualifier andranno a formare i 40 agguerriti giocatori che tenteranno di strappare la vittoria ai 12 giocatori professionisti più in voga invitati appositamente per l’evento e ai 4 qualificati delle fasi online. La Grand Final si svolgerà il 31 ottobre e sarà trasmessa in diretta sul canale Twitch di PG Esports per tutti coloro che non potranno essere al Lucca Comics & Games a incitare i propri beniamini. Il sistema di punteggio che disegnerà la classifica sarà lo stesso adottato dalla Fortnite World Cup, che vi ricordiamo essere il seguente:

Vittoria Reale : 10 punti

: 10 punti 2°-5° : 7 punti

: 7 punti 6°-15° : 5 punti

: 5 punti 16°-25° : 3 punti

: 3 punti Uccisione: 1 punto

A scaldare ulteriormente gli animi ci penseranno poi gli ospiti d’eccezione Cicciogamer89, Los Amigos, Jok3r e Kekkobomba che seguiranno e commenteranno dalle loro postazioni dedicate tutte le fasi dal vivo del torneo di Fortnite più grande d’Italia. In palio c’è infatti un considerevole montepremi da 8.000 euro che sarà distribuito ai primi 5 classificati. Ritenete di avere la stoffa del campione? Unitevi al canale Discord della Gillette Bomber Cup per dimostrarlo.