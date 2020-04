Giochi gratis PC: Cities Skylines Parklife è disponibile gratuitamente

Quest’oggi è arrivata un’ottima notizia per gli amanti dei videogiochi gestionali-simulativi, Paradox Interactive ha annunciato che regalerà Cities Skylines Parklife. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno dei tanti DLC disponibili per il celebre City Builder di Paradox, City Skylines. Con Parklife i giocatori potranno arricchire la propria città con tantissimi nuovi asset: come nuove aree verdi, giardini personalizzati, parchi divertimenti, fantastici Zoo, riserve naturali e parchi cittadini.

Dunque, se stato cercando di dare un tocco di verde alla vostra città, non potete farvi scappare questo speciale DLC. Il gioco sarà scaricabile gratuitamente dalla piattaforma Steam per un periodo limitato di tempo. Ovviamente per usufruirne, bisognerà già possedere la versione base del gioco associato allo stesso account Steam.

Per riscattare gratuitamente Cities Skylines Parklife, dovete prima di tutto registrarvi al sito di Paradox Interactive dopodiché bisognerà iscriversi alla newsletter selezionando la voce “Settings” presente nella schermata del proprio profilo personale. Una volta fatto, riceverete una mail sul vostro indirizzo che andrà successivamente confermata: vi basterà cliccare sul link per poi procedere sul sito ufficiale associando gli account Paradox e Steam sempre tramite il menu impostazioni presente sul sito.

Concluso questo procedimento, dovete impostare il vostro profilo Steam come pubblico in maniera tale che Paradox possa controllare se siete già in possesso di Cities Skylines nella vostra libreria Steam. Una volta effettuata la verifica, la software house vi regalerà il DLC Parklife. Vi segnaliamo, inoltre, che potrebbero passare fino ad un massimo di 36 ore prima che Paradox effettui i relativi controlli sul vostro account Steam; una volta terminato il processo di verifica, il gioco sarà aggiunto automaticamente alla vostra libreria. Ricordatevi bene che avete tempo fino alle 23:59 del 26 aprile per effettuare tutto il procedimento sopracitato. Vi ricordiamo anche che l’offerta è valida unicamente per la versione PC del City Builder.