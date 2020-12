Giochi gratis PC: Epic Games sta per regalare 15 tripla A?

Da quando ha debuttato sul mercato aprendo un proprio store online ufficiale, Epic Games ha subito adottato una strategia molto aggressiva, puntando a crescere mediante la distribuzione su base settimanale di giochi gratis disponibili per tutti. Ciò, nel corso dei mesi ed anni, ha consentito a tutti i giocatori PC di costruirsi una libreria di tutto rispetto a costo zero, rendendo l’Epic Games Store un’alternativa più che valida a Steam, nonostante alcuni problemi tecnici, legati anche all’assenza di funzionalità avanzate presenti sul rivale, ne abbiano in parte frenato la popolarità. Quest’anno, tuttavia, l’azienda capitanata da Tim Sweeney sembrerebbe volersi trasformare davvero in Babbo Natale, regalando giochi gratis per PC come mai aveva fatto prima d’ora.

Ricordate l’iniziativa di fine 2019, quando Epic regalò ben 12 giochi gratis negli ultimi giorni dell’anno? Ebbene, stando a un leak apparso da poche ore in rete e proveniente dalla Spagna, sembrerebbe che quest’ultima possa tornare in grande spolvero nel 2020: a quanto pare, non solo i videogiochi saranno ben 15, ma dovrebbero essere tutti quanti, nessuno escluso, dei tripla A. Le date indicate dovrebbero andare dal 17 al 31 dicembre, coprendo l’intero periodo dell’Avvento; la lista, che propone videogiochi di assoluto valore (e che vi riportiamo qui sotto, insieme al giorno in cui il relativo gioco dovrebbe essere regalato), è davvero notevole, specie considerato che Epic non prevede alcun vincolo di abbonamento per mantenere tali giochi nella propria libreria, come invece accade, ad esempio, nei servizi su console. I videogiochi in questione sono:

Dying Light (17 dicembre)

Resident Evil 7 (18 dicembre)

The Witcher 3 (19 dicembre)

Mass Effect: Andromeda (20 dicembre)

Assassin’s Creed: Origins (21 dicembre)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (22 dicembre)

The Evil Within 2 (23 dicembre)

Far Cry 5 (24 dicembre)

Fallout 4 (25 dicembre)

Borderlands 3 (26 dicembre)

Monster Hunter: World (27 dicembre)

Dragon Age: Inquisition (28 dicembre)

Horizon: Zero Dawn (29 dicembre)

Ghost Recon: Breakpoint (30 dicembre)

Hitman 2 (31 dicembre)

Mancano pochi giorni al 17 dicembre, data in cui Epic Games dovrebbe regalare il primo videogioco della lista (Dying Light), dunque non ci resta che aspettare per sapere se effettivamente anche quest’anno il Natale arriverà in anticipo, almeno su PC. Voi che ne pensate? Fra questi ci sono videogiochi che non avete mai giocato?