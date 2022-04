In attesa di poter riscattare i giochi gratis dell’Epic Games Store di questo pomeriggio, è Steam ad aprire le danze, dando la possibilità a tutti i propri utenti di mettere le mani su un gioco senza spenderci nemmeno un centesimo. Sebbene lo store Valve non abbia un giorno predefinito in cui regalare dei titoli, capita sempre più spesso che gli utenti ricevano la possibilità di ampliare la propria ludoteca in modo totalmente free.

Steam valve

Il gioco che sta venendo regalato in questi giorni da Steam è Black Desert, il noto MMORPG di Pearl Abyss che si è sempre contraddistinto grazie a una qualità eccezionale nella creazione dei personaggi e nel suo aspetto grafico. Il titolo ci fionda in un classico MMORPG con ambientazione fantasy, all’interno del quale i giocatori potranno seguire una serie di quest e interagire a vicenda in una quantità spropositata di attività.

Proprio grazie a queste sue attività, più che di un MMORPG si tratta di un vero e proprio sandbox dove gli avventurieri possono affrontare mille e più avventure di ogni tipo. A tutto questo si va ad aggiungere un gameplay action molto frenetico ricco di mosse e abilità da imparare livellando. Per scatenare la forza distruttiva dei personaggi, inoltre, Black Desert propone tante sfide di combattimento sia con NPC che contro altri giocatori o giganteschi boss.

Se stavate aspettando l’occasione giusta per mettere le vostre mani su Black Desert, sappiate che potete riscattare il titolo gratuitamente da Steam a questo indirizzo, ma solo fino al prossimo 14 aprile. Se invece volete altri giochi gratis vi basterà attendere fino a questo pomeriggio, quando sarà il turno dell’Epic Games Store di regalare qualche altra esperienza interessante.