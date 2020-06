Giochi gratis PC: su Steam in regalo un famoso GDR open world

Dopo aver proposto ai propri utenti una valanga di giochi gratis per PC, Steam e Warhorse Studio hanno deciso di regalare a tempo limitato uno dei GDR open world più apprezzati di questa generazione. Parliamo di Kingdom Come Deliverance, titolo che da poco ha raggiunto la quota di 3 milioni di copie vendite in tutto il mondo, e per festeggiare questo importante traguardo, il team polacco ha deciso di regalare una copia del proprio gioco a tutti gli utenti Steam.

Kingdom Come Deliverance sarà riscattabile a costo zero per tutti i possessori di un account Steam a partire da domani 18 giugno fino al prossimo 22 giugno. Avete tutto il week end per aggiudicarvi la vostra copia del GDR open world medioevale, nonché opera prima di Warhorse Studios; team di sviluppo fondato nel 2011 da due sviluppatori e che in poco tempo è riuscito ad affermarsi.

Kingdom Come Deliverance immerge il giocatore in un GDR open world in giocatore singolo che lo porterà a vivere le disavventure di Henry: figlio di un fabbro che vive in un piccolo villaggio. Dopo alcuni tragici avvenimenti, Henry si troverà a viaggiare il il vasto mondo di gioco in cerca di vendetta e il giocatore potrà vivere quella che è una vera e propria avventura farcita da diverse side quest e un gameplay a dir poco unico.

Oltre ad aver proposto il proprio gioco gratuitamente per un week end, il team polacco ha voluto annunciare di essere al lavoro sul prossimo gioco. Al momento non sappiamo altro, ma sicuramente grazie Kingdom Come Deliverance e ai passati giochi gratis regalati da Steam l’attesa sarà decisamente più dolce. Cosa ne pensate di questo grande ed inatteso regalo da parte di Steam e Warhorse Studio?