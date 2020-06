Giochi gratis PC: Steam regala un platform 3D

Sono passate solamente 24 ore dall’ultimo dei giochi gratis regalati da Steam, ed ecco che la piattaforma digitale di Valve offre ai videogiocatori un nuovo titolo da aggiungere alla propria libreria a costo zero. È sempre più frequente ormai che gli store digitali su PC propongano offerte gratuite su videogiochi di vario genere che essi siano; tripla A, doppia A o progetti indipendenti più o meno conosciuti.

Il nuovo gioco gratuito proposto da Steam è Kao the Kangaroo Round 2, secondo capitolo della saga platform 3D sviluppata da Tate Multimedia. Il titolo è originariamente uscito su PlayStation 2, Xbox e Gamecube nel 2005 e propone uno stile di platform tridimensionale molto improntato all’azione e all’esplorazione dei coloratissimi livelli proposti.

Kao the Kangaroo Round 2 è ritornato da poco su Steam e ripropone il gioco classico con una risoluzione in HD e l’aggiunta degli achievement. Come nel titolo del 2005, il giocatore vestirà i panni di Kao, un canguro dotato di guanti da boxe che dovrà recuperare i suoi amici attraverso 25 livelli pieni di sezioni platform e collezionabili da cercare in lungo e in largo.

Ormai anche Steam sta regalando sempre più giochi gratis, aggiungendosi ad altri store come Epic Games Store e GOG che a cadenza regolare tendono a regalare sempre più giochi ai propri utenti. Cosa ne pensate di questo ennesimo titolo regalato da Steam? Avete già riscattato Kao The Kangaroo Round 2?