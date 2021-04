Gioco gratis PC: Steam regala un titolo decisamente spaziale

Dopo gli avvenimenti a tema calcistico che hanno scosso il mondo in queste 48 ore, è tempo di tornare con i piedi per terra con una delle certezze a tema gaming: stiamo parlando ovviamente dei titoli gratis offerti da Steam. La famosa piattaforma di Valve ha deciso di regalare l’ennesimo gioco per tutti gli iscritti, parliamo di Utopos, un twin stick shooter a tema spaziale apprezzato da pubblico e critica.

Per chi non conoscesse questa tipologia, si tratta di un genere di videogames caratterizzato dal controllare un personaggio che si muove tra i livelli in due dimensioni con la possibilità di sparare a nemici e oggetti con due comandi diversi: il movimento e lo shooting appunto. Utopos unisce tutto questo ad una componente online davvero accattivante che certamente vi farà divertire svariate ore.

Il gioco, in accesso anticipato, era possibile acquistarlo al prezzo di circa 8 euro ma proprio in questi minuti Steam ha deciso di offrirlo a tutti gli iscritti. Se volete quindi scaricarlo, vi lasciamo qui di seguito il link dedicato che vi porterà direttamente alla pagina ufficiale. Utopos è uno dei tanti titoli offerti da Steam in questi mesi, utili per farci svagare un po’ durante le infinite giornate passate a casa causa pandemia. La piattaforma di Valve non è l’unica ad offrire tutto questo, anche Epic Games ogni settimana è intenta a regalare molti titoli della propria libreria, gli ultimi di questi riscattabili proprio in questo momento.

Per ogni altro gioco offerto da Steam ed altre piattaforme videoludiche vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine. Vi ricordiamo infine che anche PS4 ha deciso di regalare alcuni titoli con l’iniziativa Play at Home, da ieri infatti è possibile scaricare senza nessun abbonamento anche Horizon Zero Dawn Complete Edition.