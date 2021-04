Horizon Zero Dawn gratis da domani, ecco a che ora sarà riscattabile

Ci siamo quasi, con l’offerta portata avanti dall’iniziativa Play at Home di Sony quasi conclusa ci stiamo avvicinando al momento che in molti stavano aspettando: il rilascio gratuito di Horizon Zero Dawn. Quella che è stata una delle esclusive più importanti ed apprezzate della generazione PS4 sta per essere offerta a costo zero a tutti i possessori di una console PlayStation 4 e PlayStation 5. Il giorno da segnare in rosso sul calendario è domani 20 aprile, ma vediamo a partire da che ora sarà possibile riscattare il titolo.

Il successo targato Guerrilla Games è il decimo ed ultimo gioco che verrà regalato a tutti i possessori di PS4 e PS5 tramite l’iniziativa Play at Home. Con Horizon Zero Dawn, quindi, si va a completare quella selezione di titoli rilasciati gratuitamente che hanno visto produzioni molto diversificate tra di loro, quali: The Witness, Thumper, Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, Astro Bot Rescue Mission, Moss e Paper Beast.

La versione che verrà regalata a partire da domani sarà la Horizon Zero Dawn Complete Edition, che comprenderà anche l’espansione The Frozen Wilds. Il tutto proporrà agli appassionati un’esperienza a dir poco completa, che saprà tenerli incollati ai propri monitor per una grande quantità di ore. Horizon sarà riscattabile a partire dalle 5:00 del mattino di domani 20 aprile, e rimarrà a disposizione fino al prossimo 5 maggio.

Vi ricordiamo che per riscattare Horizon Zero Dawn a costo zero non vi servirà alcuna iscrizione al servizio in abbonamento PS Plus, ma come tutti e nove i giochi precedenti dell’iniziativa Play at Home sarà ottenibile liberamente per tutti i possessori di PlayStationj 4 e PlayStation 5.