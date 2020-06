Nuovo gioco gratis per Switch creato da Nintendo: il link download

Spesso sono disponibili giochi gratis su PC, ma è molto raro avere a che fare con giochi grati per Switch (a parte i classici free to play). Quest’oggi, però, possiamo proporvi un videogame non solo disponibile a costo zero, ma che è anche stato creato da Nintendo stessa. Parliamo di Jump Rope Challenge, realizzato da alcuni sviluppatori di Nintendo durante il periodo di quarantena e pensato per dare modo a tutta la famiglia di fare qualche esercizio fisico divertendosi. Se volete scaricare questo gioco gratis, ecco a voi il link download.

Andando più nel dettaglio, si tratto di un gioco che simula il salto con la corda: ci basta usare i Joy-Con e imitare il movimento della corda, saltando a ritmo. È quindi un gioco molto semplice che propone solo una serie di livelli, ma essendo un gioco gratis siamo certi che molti vorranno almeno provarlo. Innegabilmente, è un modo più divertente per eseguire qualche esercizio: badate bene, però, pur trattandosi di un videogame i movimenti sono reali, quindi non prendete sotto gamba la questione. Nintendo stessa avverte che le donne incinta, le persone con problemi cardiaci, muscolari, respiratori e tutti coloro i quali hanno ricevuto istruzioni di limitare i movimenti dovrebbero sentire il parere del medico prima di giocare a Jump Rope Challenge.

Se invece la sfida fisica di questo nuovo gioco gratis per Switch non vi preoccupa, allora non dovete far altro che scaricarlo dal link download poco sopra: il file è veramente piccolo (solo 78 MB). Secondo quanto indicato dal sito ufficiale, è possibile giocare fino a due persone e Jump Rope Challenge supporta molteplici lingue, italiano compreso. È possibile giocare in formato TV e in formato tabletop, ma ovviamente non è possibile giocare in formato portatile, con i Joy-Con attaccati: questo significa che questo nuovo gioco gratis non è compatibile con Nintendo Switch Lite.

Diteci, lo proverete?