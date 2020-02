Ring Fit Adventure, il titolo RPG-fitness è sempre più popolare tra i giocatori cinesi

Le misure di sicurezza dovute alla diffusione del nuovo coronavirus in Cina hanno indirettamente portato a un aumento delle vendite di Ring Fit Adventure. Il titolo per Switch a metà tra RPG e programma di allenamento ha riscosso, fin dalla sua uscita, un successo per certi versi inaspettato in Giappone tanto che le scorte erano andate esaurite per alcune settimane. Stando agli utenti dei social media, in questi giorni il gioco ha conosciuto un notevole successo sul mercato cinese a causa anche delle misure di sicurezza legate alla diffusione del nuovo coronavirus COVID19.

Con la necessità di restare in casa per diminuire le possibilità di contagio, alcuni cittadini cinesi non hanno più la possibilità di allenarsi serenamenteall’esterno o nelle palestre e Ring Fit Adventure sembra essere comunque un adeguato sostituto. Sul social network cinese Weibo si sono così moltiplicati i messaggi di giocatori alle prese con il riuscito titolo Nintendo che unisce in maniera unicagioco ed esercizio fisico.

Ring Fit Adventure non è attualmente disponibile in versione cinese per Nintendo Switch dato che la console è vincolata agli accordi con Tencent, il gigante cinese dei videogiochi e della tecnologia. In ogni caso la Switch cinese è comunque in grado di far funzionare i giochi importati e quindi gli utenti del paese orientale sono costretti ad acquistarlo in altre versioni come quella giapponese.

Acquistare un titolo d’importazione è sempre più costoso e sopratutto se sul mercato ci sono poche copie come nel caso di Ring Fit Adventure che ha raggiunto un prezzo di 1.200 yuan cinesi, pari a €157 in Europa. Ring Fit Adventure è stato al centro di molte “imprese” da parte dei giocatori: c’è chi come lo speedrunner giapponese Sakinyan è riuscito a finirlo in un’unica sessione da 18 ore in modalità facile ma non per questo fisicamente meno impegnativa, meno riuscito il tentativo di un altro giocatore di usare il Ring-Con come controller per Mario Kart 8.