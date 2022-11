Nella serata di ieri Geoff Keighley è tornato a mostrarsi per annunciare un primo passo molto importante per i prossimi The Game Awards 2022. Il noto conduttore e organizzatore della serata di gala videoludica ci ha portato nel vivo di un primo momento comunicativo nel quale, tra una categoria e l’altra, sono state svelate tutte le nomination di questa edizione dei TGA. Oltre a una serie di sorprese inaspettate, possiamo già notare come ci sia un dominatore indiscusso, e si chiama God of War Ragnarok.

God of War Ragnarock

La nuova opera di Santa Monica Studio (che potete acquistare su Amazon) si è abbattuta sul mercato giusto qualche giorno fa, andando a prendersi una serie di elogi sia da parte del pubblico che dalla critica. A quanto pare, però, la grande qualità generale offerta da questa esperienza PlayStation sta venendo riconosciuta anche nelle nomination dei prossimi The Game Awards 2022, dove God of War Ragnarok è in corsa per vincere ben dieci premi.

Oltre ad essere candidato nella categoria Game of the Year, il recentissimo God of War Ragnarok può vantare di essere presente in più categorie. Tra queste dieci nomination troviamo il titolo nelle seguenti categorie: Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Best Score and Music, Best Audio Design, una doppia candidatura in Best Performance, Best Action/Adventure e infine nella categoria Innovation in Accessibility.

Here are the most nominated games at #TheGameAwards this year. pic.twitter.com/th2FBi14vz — The Game Awards (@thegameawards) November 14, 2022

Difficile che God of War Ragnarok possa vincere tutto, dato che la concorrenza nelle varie categorie è parecchio alta quest’anno, ma è sicuramente interessante vedere come Kratos e compagni siano riusciti a prendersi il maggior numero di candidature rispetto a tutti gli altri giochi di quest’anno. Vi ricordiamo che i The Game Awards 2022 saranno trasmessi il prossimo 8 dicembre 2022, con l’evento di gala che tornerà ad essere dal vivo e sarà streammato in diretta e in via ufficiale sui canali della manifestazione.