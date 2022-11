Ci siamo, finalmente stiamo iniziando ad entrare sempre più nel vivo di uno degli eventi videoludici più attesi dell’anno. Parliamo ovviamente dei The Game Awards 2022, l’evento che andrà a premiare tutti quelli che sono stati i videogiochi migliori dell’anno, ma non solo. Sappiamo molto bene che la serata di gala condotta da Geoff Keighley ci regala sempre una serie di nuovi annunci, ma prima di arrivare a ciò, ci tocca conoscere quelle che sono le nomination ufficiali dell’edizione 2022 dei TGA.

The Game Awards 2022 | I candidati al GOTY

Con una diretta il buon Geff Keighley ci ha svelato quelli che saranno i sei videogiochi che si contenderanno il premio più ambito dei prossimi The Game Awards 2022. Ancora una volta ci troviamo molto indecisi sul predire correttamente il vincitore, dato che si tratta di giochi molto apprezzati e che sono stati chiacchieratissimi per tutto il corso dell’anno. Molti di questi titoli, inoltre, sono presenti in molte altre categorie, ma i più presenti sono senza ombra di dubbio Elden Ring e God of War Ragnarok.

Non per nulla stiamo parlando di due grandi videogiochi che hanno saputo alzare l’asticella per due talentuosi studi di sviluppo come From Software e Santa Monica Studio. C’è però spazio anche per una sorpresa come Stray, con il titolo indie che è riuscito a conquistare moltissimi appassionati. Vediamo ora nel dettaglio quali sono i sei videogiochi candidati al premio più ambito dei prossimi The Game Awards 2022.

The Game Awards 2022 | I candidati a diventare il gioco dell’anno

Elden Ring

God of War Ragnarok

A Plague Tale Requiem

Stray

Horizon Forbidden West

Xenoblade Chronicles 3

Per scoprire tutte le nomination ufficiali per i prossimi The Game Awards 2022 potete fare un salto sul sito ufficiale dei TGA. Vi ricordiamo che la serata di gala videoludica verrà trasmessa il prossimo 8 dicembre 2022 su tutti i canali ufficiali dei TGA, mentre l’evento tornerà ad essere dal vivo dopo anni, e si terrà al Microsoft Theatre di Los Angeles.