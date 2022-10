Nel corso di un recente Q&A su discord, Santa Monica Studio ha approfondito alcuni aspetti del suo God of War Ragnarok (di recente si è anche espressa duramente in merito agli spoiler, dimostrando l’attenzione generale verso il progetto), parlando nello specifico delle difficoltà attraverso cui gli appassionati potranno affrontare la loro avventura. L’amore derivante dal suo capitolo precedente ha alimentato il gigantesco interesse verso questo sequel diretto, incuriosendo in merito a tutto quello che avrà da offrire, nella speranza di un miglioramento generale sotto ogni aspetto.

God of War Ragnarock

Ritornando per un instante al God of War precedente, la prima e sostanziale differenza che troviamo in God of War Ragnarok si trova nelle difficoltà attraverso cui potrete decidere di avviare le vostre run. Questo sequel fornirà ben 5 modalità in questo senso, cinque approcci differenti attraverso cui accrescere le proprie abilità personali, rendendo il mondo che vi circonda sempre più ostico e complesso.

Se prima il giocatore aveva a disposizione le modalità Give Me a Story, Give Me a Balanced Experience, Give Me a Challenge e Give Me God of War, con il nuovo capitolo vi troverete fra le mani una possibilità posizionata proprio nel mezzo. In base a quanto riportato God of War Ragnarok sarà contraddistinto dalle seguenti difficoltà: Give Me a Story, Give Me Grace, Give Me Balance, Give Me No Mercy e Give Me God of War.

Give Me Grace si pone quindi come difficoltà a metà strada, con Santa Monica Studio che specifica come gli sviluppatori ci abbiano lavorato affinché risultasse un minimo più gentile rispetto alla Balance, così da gestire la situazione (anche dal punto di vista della visuale) al meglio. Il fascino verso le difficoltà aggiuntive di GOW non si rintraccia tanto nella tenacia generale di un mondo di gioco che tenta di eliminarvi in ogni modo possibile, quanto in un miglioramento generale nell’intelligenza artificiale delle minacce che ti circondando lungo tutto il viaggio.