Ancora qualche giorno di attesa e finalmente saremo in grado di tenere tra le mani una copia di God of War Ragnarok. Un titolo di tale importanza si porta dietro una serie di attenzioni impressionanti, e questo purtroppo, si può tradurre in diversi spoiler che emergono in rete molto prima dell’uscita. Lo stesso Cory Barlog di Santa Monica Studio ha espresso il suo dissenso verso gli spoiler in modo molto tagliente qualche giorno fa, e poco dopo le sue parole sono arrivate anche le dichiarazioni ufficiali da parte del team di sviluppo.

Giusto in queste ore è stato pubblicato in rete un messaggio di Sana Monica Studio, con il team californiano che ha voluto mettere nero su bianco una serie di importanti punti di vista e rassicurazioni contro gli spoiler. Il team, giustamente, dichiara di voler perseverare l’esperienza che ha da offrire il nuovo God of War Ragnarok a tutti gli appassionati, chiedendo espressamente di non condividere immagini, filmati o contenuti che possano includere spoiler di questa esperienza in arrivo prossimamente.

Lo stesso team di sviluppo dichiara di star facendo del proprio meglio per evitare che i giocatori possano incappare in potenziali spoiler del gioco. Oltre a ciò, i ragazzi di Santa Monica consigliano anche di limitare i contenuti a tema God of War sui propri social, o più generalmente in rete, andando a disattivare le keyword che possano far emergere contenuti indesiderati sul prossimo capitolo dell’avventura norrena di Kratos e Atreus.

A message from the team. pic.twitter.com/SRE9tSOV6a — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 30, 2022

Il post di Santa Monica si chiude assicurando i giocatori che la lunga attesa nei confronti del titolo ne varrà la pena. Ormai ci siamo quindi, è solo una questione di qualche giorno e God of War Ragnarok sarà un qualcosa di più che concreto. Vi ricordiamo che il titolo di Sana Monic uscirà il prossimo 9 novembre esclusivamente su PS4 e PS5.