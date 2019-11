Google Stadia: svelata la line up di lancio e i giochi del 2019

Google Stadia ha finalmente scelato la line up del D1 e i giochi che arriveranno nel corso del 2019. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Google Stadia sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2019. Si tratta del nuovo servizio di game streaming del colosso di Mountain View che ci permetterà di giocare a una serie di giochi tramite streaming, utilizzando uno dei vari device disponibili (smartphone Pixel 2, 3, o 4, tablet con Chrome OS, PC o Chromecast per giocare direttamente sul televisore). Quali giochi di preciso potremo giocare?

Ecco la lista completa dei titoli disponibili fin dal D1:

Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)

Destiny 2: The Collection (Bungie)

GYLT (TequilaWorks)

Just Dance 2020 (Ubisoft)

Kine (Gwen Frey)

Mortal Kombat 11 (Warner Bros. Interactive Entertainment)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (Square Enix)

Samurai Shodown (SNK)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (Square Enix)

Thumper (Drool)

Tomb Raider: Definitive Edition (Square Enix)

Giochi in arrivo nel corso del 2019:

Attack on Titan 2: Final Battle (Koei Tecmo)

Borderlands 3 (2K Games)

Darksiders Genesis (THQ Nordic)

Dragon Ball Xenoverse 2 (Bandai Namco)

Farming Simulator 19 (Focus Home Interactive)

Final Fantasy XV (Square Enix)

Football Manager 2020 (Sega)

Ghost Recon: Breakpoint (Ubisoft)

GRID (Codemasters)

Metro Exodus (Deep Silver)

NBA 2K20 (2K Games)

Rage 2 (Bethesda Softworks)

Trials Rising (Ubisoft)

Wolfenstein: Youngblood (Bethesda Softworks)

Di certo la line up del D1 di Google Stadia non è molto ampia, ma c’è un gioco di alto livello come Red Dead Redemption 2. Considerando inoltre che la piattaforma sarà disponibile nella seconda metà del 2019 (e potremo giocarci solo dopo aver ricevuto il nostro preorder, il che potrebbe richiedere fino a due settimane), non dovremo attendere troppo perché anche gli altri titoli si rendano disponibili. Diteci, cosa ne pensate del servizio di Google? I primi giochi disponibili vi convincono?