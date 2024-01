Stadia: Google estende di un anno il programma di conversione dei controller

Google offre un prolungamento del termine massimo per convertire i controller Stadia non funzionanti in pad Bluetooth, concedendo agli utenti un anno in più per effettuare questa conversione.

La chiusura di Google Stadia, all'inizio di gennaio 2023, ha reso inattivi i controller Wi-Fi di Stadia, ma un'opzione disponibile per i clienti, è la possibilità di aprire il protocollo di connessione Bluetooth per rendere il controller compatibile con computer e smartphone.

Inizialmente, agli utenti è stato dato tempo fino alla fine dell'anno per effettuare questa conversione, ma ora il termine è stato esteso di 12 mesi.

Dopo la chiusura del servizio, Google ha offerto rimborsi per l'hardware e il software di Stadia. Tuttavia, coloro che hanno mantenuto i propri controller possono ancora utilizzarli su altri dispositivi, passando dalla connessione Wi-Fi a quella Bluetooth.

Questa modifica è definitiva e impedisce l'utilizzo del controller Stadia tramite Wi-Fi una volta effettuata la conversione, un'opzione ormai inutile dopo la chiusura del servizio.

La conversione del controller Stadia in Bluetooth non è semplice come un aggiornamento firmware standard. Google, infatti, utilizza una pagina di aggiornamento dedicata la quale sfrutta un'API "WebUSB", rendendo impossibile la replicazione del processo di conversione da parte di terzi.

Quindi, una volta scaduto il termine stabilito da Google, non sarà più possibile eseguire questa conversione.

Fortunatamente, Google ha esteso il termine fino al 31 dicembre 2024, offrendo agli utenti una finestra di tempo aggiuntiva per eseguire la conversione.

Attualmente, il controller è disponibile a 45 dollari sulla versione statunitense di Amazon, un prezzo inferiore rispetto al prezzo originale di 69 dollari (in Italia al momento è in vendita tramite i soliti scalper che, credendo di avere dell'oro fra le mani lo propongono a prezzi folli). Tuttavia, se vale la pena acquistarlo e convertirlo in un pad Bluetooth rimane una scelta personale.

Il processo di conversione richiede circa tre minuti e implica il collegamento del controller al computer tramite cavo USB. Successivamente, attraverso un browser Chromium, si accede alla pagina di conversione che guiderà l'utente nell'intero processo.

Una volta completato con successo, la modalità di accoppiamento Bluetooth viene attivata premendo il pulsante Y per almeno due secondi, indicato dal lampeggiare della luce di stato di colore arancione.