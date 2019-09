Google Stadia, tutto quello che dovete sapere prima dell’uscita

Google Stadia è il servizio in streming creato da Google che sarà disponibile da novembre 2019. In quest'articolo tutte le informazioni che dovete sapere.

Google Stadia è il nuovo servizio di game streaming del colosso di Mountain View che permette di giocare a tutta una serie di videogame senza dover comprare una console o un PC da gaming. I giochi vengono eseguiti dai server di Google che invierà tramite streaming i dati al dispositivo da noi utilizzato. È possibile giocare con Google Stadia tramite varie piattaforme utilizzando Chrome. Il requisito fondamentale è la velocità di connessione: migliore è, maggiore sarà la qualità visiva dei giochi che utilizzeremo.

Quando sarà disponibile Google Stadia?

Il servizio Google Stadia sarà disponibile nel mese di novembre 2019, attualmente non è ancora stato indicato un giorno preciso. Google Stadia è disponibile nei seguenti Paesi:

Stati Uniti (Non disponibile alle Hawaii o Guam)

Canada

Regno Unito

Francia

Italia

Germania

Spagna

Svezia

Danimarca

Norvegia

Finlandia

Belgio

Irlanda

Paesi Bassi

Se compro Google Stadia in un Paese supportato e poi mi trasferisco, posso continuare a giocare?

Se acquisti Google Stadia in un Paese supportato e poi ti trasferisci in un altro Paese supportato, potrai continuare a giocare senza alcun problema. Se acquisti Google Stadia in un Paese supportato e poi ti trasferisci in un Paese non supportato, non potrai continuare a usufruire del servizio.

Su quali piattaforme potremo utilizzare Stadia?

Per giocare a Google Stadia è necessario possedere almeno uno dei seguenti hardware:

Televisore + Google Chromecast Ultra + Stadia Controller;

Computer desktop/Laptop: mouse + tastiera, oppure qualsiasi controller compatibile;

Tablet con Chrome OS + qualsiasi controller compatibile;

Smartphone Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a oppure Pixel 3a XL + qualsiasi controller compatibile.

Queste sono le piattaforme che saranno supportate al D1. Nel corso del tempo la società vuole rendere disponibile Google Stadia su un maggior numero di hardware, potenzialmente qualsiasi dispositivo che supporti l’ultima versione di Google Chrome.

Come funziona Google Stadia su smartphone e tablet?

È importante sapere che la versione mobile di Google Stadia (quindi sia quella tablet che quella smartphone) non supporterà i controlli via touchscreen. È assolutamente obbligatorio utilizzare un controller compatibile con il proprio device. Sia iOS e Android riceveranno inoltre un’app dedicata alla gestione del proprio account Google Stadia: la si potrà utilizzare per visualizzare la propria lista amici, modificare il proprio abbonamento e verificare il contenuto della propria libreria. Quest’app non servirà per giocare.

Posso giocare su più dispositivi con lo stesso account?

Sì, con il vostro account Google Stadia potrete giocare su ogni dispositivo compatibile a vostra disposizione. È possibile passare da uno all’altro senza alcuna limitazione, ma nello stesso momento è possibile avere attiva una sola sessione: questo significa che non potete giocare su PC e in contemporanea giocare su tablet.

Che connessione serve per giocare con Google Stadia?

Come abbiamo detto, Google Stadia ci permette di giocare tramite streaming, senza dover possedere un hardware abbastanza potente da riprodurre il videogame che vogliamo giocare. La qualità visiva del gioco, però, dipende dalla connessione di cui disponiamo. Ecco quali sono i requisiti di connessione necessari per giocare a Google Stadia.

10 Mbps :

Risoluzione massima: 720p

Frame rate massimo: 60 FPS

Qualità audio massima: Stereo

: Risoluzione massima: 720p Frame rate massimo: 60 FPS Qualità audio massima: Stereo 20 Mbps :

Risoluzione massima: 1080p, HDR (High Dinamic Range)

Frame rate massimo: 60 FPS

Qualità audio massima: Surround 5,1

: Risoluzione massima: 1080p, HDR (High Dinamic Range) Frame rate massimo: 60 FPS Qualità audio massima: Surround 5,1 35 Mbps:

Risoluzione massima: 4K Ultra HD, HDR (High Dinamic Range)

Frame rate massimo: 60 FPS

Qualità audio massima: Surround 5,1

Come faccio a sapere se la mia connessione è sufficiente per giocare con Stadia?

Se non siete molto pratici di velocità di connessione e tutto quello che vi gravita attorno, Google ha messo a disposizione un test che vi indicherà a quale qualità potrete giocare. Trovate il test a questo indirizzo: tutto quello che dovete fare è premere sul pulsante azzurro “Controlla Ora” che si trova nella parte bassa della pagina. Come viene indicato, il risultato del test dipende anche dalla stabilità della vostra connessione Wi-Fi o Ethernet (fate il test con la vostra rete domestica). Inoltre, dovete prima di tutto interrompere servizi di streaming video (come YouTube) o download di qualsiasi tipo per non viziare il risultato del test.

Potrò giocare a Google Stadia in piena mobilità?

No, non sarà possibile giocare in piena mobilità. Il servizio non supporterà le reti 4G. Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, in futuro potrebbe arrivare il supporto alle reti 5G, ma sarà valido in ogni caso solo per quelle domestiche.

La mia connessione è instabile: cosa succede se mi disconnetto per sbaglio?

Nel caso nel quale la vostra connessione si interrompa mentre state giocando, Google Stadia salverà la sessione in corso per alcuni minuti. In questo modo, se il disservizio della rete sarà breve, sarà possibile rientrare nella partita senza perdere alcun dato. Se invece non si rientra in partita in tempo, si perderanno tutti i dati non salvati.

La mia velocità connessione è variabile: cosa succede al gioco?

Se la tua connessione non è perfettamente stabile e ci sono dei cali di velocità, il gioco si adatterà in automatico diminuendo la risoluzione, alzandola nuovamente quando la velocità lo permetterà.

Specifiche tecniche

I giochi, come è stato detto, vengono riprodotti dai server di Google. Quali sono le specifiche tecniche alla base di tale tecnologia? Ecco i dettagli:

CPU x86 personalizzata a 2,7 GHz con hyper-threaded, AVX2 SIMD e 9,5 MB di cache L2+L3

16GB di RAM con prestazioni fino a 484 GB/s

GPU AMD personalizzata, con memoria HBM2 e 56 Compute Unit capaci di offrire una potenza di calcolo di 10,7 teraflops (PS4 Pro arriva a 4.2, mentre Xbox One X arriva a 6)

Archiviazione su SSD cloud

Il servizio gira su Linux e API Vulkan

Come potete vedere, non viene indicato in modo preciso se la CPU sia Intel o AMD. Il fatto che si parli di “hyper-threaded” fa però pensare che si tratti di una tecnologia Intel, visto che AMD utilizza la nomenclatura SMT (Simultaneous Multi-Threading).

Prezzo e tipologia di abbonamenti, bundle e giochi

Per poter accedere al servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento tra due disponibili. Vediamo quali sono, cosa offrono, quando saranno disponibili e i relativi costi.

Abbonamento Stadia Pro

L’abbonamento Stadia Pro sarà disponibile fin dal D1, ma unicamente per chi acquista una Founder’s Edition o riceve un Buddy Pass (ulteriori dettagli poco sotto). Si tratta di un abbonamento mensile. Ecco tutti i dettagli:

Costo: 9,99 euro al mese

Risoluzione massima: 4K Ultra HD

Frame rate massimo: 60 FPS

Audio massimo: 5,1 surround

Stadia Pro dà inoltre accesso a una raccolta di giochi gratuiti in continua espansione. Il primo gioco disponibile in formato gratuito sarà “Destiny 2: La Collezione”. Chi possiede questo abbonamento può acquistare in qualsiasi momento giochi disponibili su Google Stadia con accesso a una serie di sconti esclusivi.

Con Stadia Pro posso giocare con tutti i giochi della piattaforma senza costi aggiuntivi?

No, con l’abbonamento Stadia Pro si ha accesso a un catalogo limitato e definito da Google. I giochi che vengono rilasciati su Google Stadia non sono tutti disponibili all’interno di Stadia Pro. L’abbonamento Stadia Pro permette di giocarli alla qualità massima.

Abbonamento Stadia Base

L’abbonamento Stadia Base non sarà disponibile al D1 ma verrà introdotto il prossimo anno in una data ancora non definita. Ecco i dettagli:

Costo: Gratis

Risoluzione massima: 1080p

Frame rate massimo: 60 FPS

Audio massimo: stereo

Con l’abbonamento Stadia Base non sarà possibile accedere al catalogo di giochi gratuiti. L’unico modo per giocare sarà acquistare i singoli giochi, ma non si avrà accesso agli sconti esclusivi.

Se ho comprato un gioco e poi disdico l’abbonamento a Stadia Pro, cosa succede?

Nel caso nel quale, mentre sei abbonato a Stadia Pro, decidi di acquistare un gioco, questo rimarrà per sempre disponibile. Potrai giocare tranquillamente anche se deciderai di passare all’abbonamento Stadia Base. È importante notare, però, che se passerai a Stadia Base il gioco non sarà più riprodotto alla qualità massima, ma sarà riprodotto non oltre i 1080p con audio stereo, come indicato qui sopra.

Se ho ricevuto dei giochi gratis con Stadia Pro e disdico l’abbonamento, posso giocare ancora?

I giochi gratis ottenuti con Stadia Pro sono disponibili unicamente se si è abbonati. Se si disdice l’abbonamento si perde accesso a tali giochi. Se, ad esempio, dopo vari mesi ci si ri-abbona a Stadia Pro, si ha nuovamente accesso ai giochi precedentemente ottenuti. Se mentre non si è abbonati vengono regalati nuovi giochi e non li si può reclamare perché non si è abbonati a Stadia Pro, si perde l’accesso a tali giochi. Non è possibile avere accesso in modo retroattivo a tali giochi gratuiti. Questo funzionamento è lo stesso di PS Plus e Xbox Live Gold.

Se interrompo il mio abbonamento Stadia Pro, cosa succede ai miei dati di salvataggio?

I dati di salvataggio dei giochi ottenuti tramite Stadia Pro sono sempre disponibili. Se si disdice l’abbonamento e poi ci si abbona nuovamente, è possibile continuare a giocare con i propri dati di salvataggio. Se si ha ottenuto un gioco gratis con Stadia Pro, e si decide di disdire l’abbonamento, si perde accesso al gioco, ma acquistando tale gioco si può continuare a giocare con i propri dati di salvataggio, senza alcuna perdita.

Se compro un gioco e poi viene eliminato da Google Stadia, cosa succede?

Se un gioco viene eliminato dal catalogo, chiunque l’abbia precedentemente acquistato può continuare a giocare senza alcun problema.

Quanto costano i singoli giochi su Google Stadia?

Attualmente non è stato indicato il costo dei singoli giochi acquistabili sul servizio, ma secondo quanto dichiarato dobbiamo aspettarci un prezzo simile a quello console e PC.

Google Stadia Founder’s Edition

Google propone un bundle chiamato Founder’s Edition, attualmente disponibile per il preorder al costo di 129,99 euro (IVA inclusa). Vediamo precisamente cosa contiene:

3 mesi di abbonamento Stadia Pro

Buddy Pass: 3 mesi di abbonamento Stadia Pro da regalare a un amico

Stadia Controller in colorazione speciale “Night Blue”

Cavo da USB-C a USB-A

Alimentatore per controller Stadia

Google Chromecast Ultra (colore: nero)

Alimentatore con cavo integrato per Chromecast Ultra

Possibilità di scegliere in anteprima il proprio gamertag per Stadia

Badge esclusivo per i Founder

La Founder’s Edition è obbligatorio per giocare dal primo giorno?

L’unico modo per giocare dal primo giorno è acquistando il bundle Founder’s Edition oppure ottenendo un Buddy Pass da una persona che ha acquistato il bundle. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento Stadia Pro successivamente, a partire da una data ancora non definita.

Dove posso preordinare la Founder’s Edition? Come funziona?

Attualmente è possibile preordinare il bundle sullo store di Google, a questo indirizzo. La spedizione è gratuita. Per preordinare è necessario premere il pulsante azzurro “Preordina” che si trova in alto a destra e poi eseguire i seguenti passaggi:

Confermare il preordine premendo il pulsante “Preordina” al centro dello schermo.

Nella successiva schermata, è possibile aggiungere al proprio preordine un secondo controller Stadia (uno è già incluso all’interno del bundle). Il secondo controller è disponibile in tre colorazioni (Clearly White, Just Black, Wasabi).

Poi bisogna premere il pulsante blu al centro “Vai al carrello”.

Infine premere “Paga”, a destra: il pagamento avverrà unicamente al momento della spedizione, a novembre. È necessario immettere un indirizzo di consegna e un metodo di pagamento.

I metodi di pagamento accettati sono i seguenti:

American Express

MasterCard

Visa

PayPal

Saldo di Google Pay

Cosa ricevo con il preorder?

Google spedirà all’indirizzo di consegna lo Stadia Controller e il Chromecast Ultra, con tutti i relativi accessori (cavi, alimentatori etc.). Il codice per accedere ai 3 mesi di Stadia Pro e il Buddy Pass verranno inviati per email all’indirizzo associato all’account con il quale hai eseguito il preordine. Il tuo account Google Stadia potrà essere creato usando quel codice, associandolo a qualsiasi indirizzo email tu preferisca.

Stadia Controller

Come indicato sopra, all’interno della Founder’s Edition è presente uno Stadia Controller, obbligatorio nel caso si voglia giocare tramite Google Chromecast Ultra sul proprio TV. Vediamo, per iniziare, i dettagli tecnici del prodotto:

Prezzo di listino: 69,99€

Dimensioni: 163 x 105 x 65 mm (dimensioni molto simili a quelle del Dualshock 4 e del controller Xbox One)

Peso: 268 g

Connessione Wi-Fi: Connettività dual-band (2,4/5 GHz) IEEE 802.11

Bluetooth: Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE)

Jack per cuffie da 3,5 mm (per cuffie con o senza microfono)

USB: Porta USB-C per ricaricare, giocare collegando un cavo e utilizzare accessori come cuffie USB-C

Batteria: Batteria interna ricaricabile agli ioni di litio

Colore: Night Blue (versione esclusiva inclusa nella Founder’s Edition), Clearly White, Just Black, Wasabi (versioni preordinabili separatamente)

Il controller propone inoltre due pulsanti particolari:

Pulsante Assistente Google: permette di attivare il microfono e utilizzare le funzioni di Assistente Google.

Pulsante Capture: permette di acquisire immagini e video.

Il Controller Stadia comunica direttamente con il server tramite Wi-Fi. Per configurarlo è necessario un dispositivo mobile con i seguenti requisiti OS:

Android: versione 6,0, Marshmallow o successive

iOS: versione 11 o successive

Con quali dispositivi è compatibile il Controller Stadia?

Il Controller Stadia è utilizzabile per giocare tramite Google Stadia su ogni piattaforma supportata dal servizio. Con il Chromecast Ultra è obbligatorio utilizzare lo Stadia Controller, mentre su computer e mobile è anche possibile usare qualsiasi controller compatibile con il device.

Quindi non sono obbligato a usare il Controller Stadia?

No, su computer desktop, laptop, tablet Chrome OS e smartphone Google Pixel 3/3A è possibile utilizzare qualsiasi altro controller o sistema di input compatibile.

Come connetto il Controller Stadia a smartphone, tablet e PC?

È possibile connettere il Controller Stadia nei seguenti modi:

Tramite cavo USB collegato alla porta USB-C del controller

Tramite Wi-Fi per il gameplay, mentre la configurazione avviene tramite tecnologia BLE

Il Controller Stadia è compatibile con altri giochi, esterni a Google Stadia?

Collegandolo tramite cavo USB, il controller Stadia agisce come un qualsiasi controller USB HID standard e può funzionare su altre piattaforme, a seconda del gioco e della configurazione. Ovviamente il controller Stadia è ottimizzato per Google Stadia.

Quanti Controller possono essere usati in contemporanea?

Per quanto riguarda il gioco in locale, è possibile connettere contemporaneamente un massimo di quattro controller.

Posso giocare a Stadia con Daydream o altri visori VR?

Attualmente non ci sono notizie in merito al supporto della Realtà Virtuale.

Google Chromecast Ultra

Nel caso nel quale decidessimo di giocare sul nostro TV, dovremo obbligatoriamente utilizzare un Google Chromecast Ultra, incluso all’interno della Founder’s Edition. Vediamone i dettagli tecnici:

Prezzo di listino: 79,00€

Dimensioni: 58,2 x 13,7 x 58,2 mm

Cavo di alimentazione: 2 m

Peso: 47 g (dispositivo), 101 g (adattatore)

Colore: Nero

Risoluzione massima: 4K Ultra HD, HDR (High Dinamic Range)

Connessione wireless: Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz) 1 x 2 MISO

Connessione tramite Ethernet: Porta Ethernet presente sull’alimentatore

Altre porte e connettori: Cavo HDMI per collegarlo direttamente alla TV, Micro USB per ricarica e trasferimento dati

Include il cavo di alimentazione e l’alimentatore con porta Ethernet

Per poter utilizzare il Google Chromecast Ultra è necessario utilizzare un dispositivo mobile o un computer. Ecco i requisiti in termini di sistema operativo per i vari device:

Android: versione 4,2 o successive

iOS: versione 9,2 o successive

macOS X: versione 10,9 o successive

Windows: Windows 7 o successivi

I giochi di Google Stadia

Arrivati a questo punto abbiamo capito come giocare con Google Stadia. La domanda quindi è: quali sono i giochi disponibili? Vediamo insieme la lista completa dei giochi confermati fino a questo momento:

Assassin’s Creed Odyssey: il più recente capitolo della serie di Ubisoft, è un’avventura d’azione open world con elementi da gioco di ruolo;

Attack on Titan 2 Final Battle: tie-in dell’apprezzata serie anime “Attacco dei giganti”, è un action in terza persona diviso i missioni;

Baldur’s Gate 3: nuovo capitolo della storica serie che ha segnato il genere dei GDR, in sviluppo prezzo Larian Studios;

Borderlands 3: quarto capitolo della serie di looter shooter di Gearbox Software;

Cyberpunk 2077: gioco di ruolo sci-fi realizzato a partire dal gioco da tavolo Cyberpunk 2020, sviluppato dai creatori di The Witcher 3;

Darksiders Genesis: hack ‘n’ slash con visuale isometrica che ci permetterà di controllare Morte e Pestilenza;

Destiny 2: nella versione “La collezione” è il primo gioco gratuito per abbonati Stadia Pro;

Destroy All Humans!: remake dello sparatutto in terza persona del 2005 per PS2 e Xbox;

DOOM: reboot della saga, sparatutto in prima persona ad alto tasso di adrenalina;

DOOM Eternal: seguito del reboot della saga, in uscita il 22 novembre 2019;

Dragon Ball Xenoverse 2: picchiaduro a incontri dedicato a Goku e ai personaggi di Toriyama;

Farming Simulator 19 Platinum Edition: edizione definitiva del simulatore di coltivazione;

Final Fantasy XV: più recente capitolo della serie di JRPG di Square Enix, è un action open world;

Football Manager 2020: simulatore di gestione di una squadra di calcio;

Get Packed: simulatore di traslochi folli, è un party game coop;

Ghost Recon Breakpoint: seguito di Ghost Recon Wildlands di Ubisoft, è uno sparatutto in terza persona;

Gods & Monsters: un gioco d’azione ad ambientazione mitologica di Ubisoft;

GRID: simulatore di guida sviluppato da Codemaster;

GYLT: nuovo gioco di Tequila Works, creatori di RiME e The Sexy Brutale;

Just Dance 2020: il più recente capitolo della serie di ballo di Ubisoft;

Kine: si tratta di un puzzle game con dinamiche platform;

Marvel’s Avengers: game as a service action in cui interpretiamo i Vendicatori, sviluppato da Crystal Dynamics e prodotto da Square Enix;

Metro Exodus: terzo capitolo di una serie di sparatutto survival in prima persona ad ambientazione post-apocalittica;

Mortal Kombat 11: il più recente capitolo della serie di picchiaduro di Warner Bros. Interactive Entertainment;

NBA 2K20: il più recente capitolo della serie di basketball di 2K;

Orcs Must Die! 3: terzo capitolo della serie, in arrivo come esclusiva temporale di Google Stadia;

RAGE 2: sparatutto in prima persona sandbox ad alto tasso di esplosioni;

SAMURAI SHOWDOWN: picchiaduro a incontri di SNK;

SUPERHOT: action in prima persona in cui il tempo avanza solo quando ci muoviamo;

The Crew 2: simulatore di guida che ci permetterà di esplorare tutti gli Stati Uniti con veicoli da strada, d’acqua e volanti;

The Division 2: looter shooter MMO in terza persona di Ubisoft;

The Elder Scrolls Online: MMORPG ambientato nel mondo di TES sviluppato da Zenimax e prodotto da Bethesda;

Thumper: rhythm game sviluppato da ex dipendenti Harmonix;

Tomb Raider Trilogy: tutti e tre i capitoli pubblicati delle avventure di Lara Croft sviluppati da Crystal Dynamics;

Trials Rising: più recente capitolo della serie platform di Ubisoft in cui dobbiamo completare percorsi con moto da cross;

Watch Dogs Legion: terzo capitolo della serie Ubisoft ambientato in una Londra futuristica;

Windjammers 2: titolo sportivo di lancio del frisbee dal taglio arcade;

Wolfenstein Youngblood: sparatutto coop, seguito di Wolfenstein 2 The New Colossus;

Google Stadia avrà giochi in esclusiva?

Sì, Google Stadia avrà giochi sviluppati in esclusiva. Il colosso di Mountain View ha creato un proprio studio, Stadia Games and Entertainment guidato da Jade Raymond, veterana dell’industria che ha lavorato per Ubisoft e EA, dove ha fondato il team EA Motive. Stadia Games and Entertainment si occuperà di sviluppare giochi, ma anche di supportare team di terze parti nella creazione di videogame per Google Stadia.

I giochi di Google Stadia avranno funzioni uniche?

Sì, Google ha presentato una serie di funzioni uniche dedicate alla propria piattaforma. Ecco i dettagli:

Crowd Play: consente agli spettatori di un live streaming di partecipare al gioco direttamente con il creator dello stream.

State Share: permette di condividere con altri utenti le esatte condizioni di un nostro istante di gioco, ad esempio la nostra posizione, i nemici, la salute, l’equipaggiamento, etc. Altri giocatori possono provare a giocare tale sezione con le nostre stesse condizioni. Questa funzione non sarà disponibile in ogni gioco, ma dovrà essere integrata dagli sviluppatori. Al D1, State Share non sarà disponibile.

Canali ufficiali di Google Stadia

Il servizio di Google dispone di canali social dedicati, ecco quali:

Facebook

YouTube

Twitter

Inoltre, è possibile iscriversi alla newsletter di Google Stadia per rimanere sempre aggiornati sulle ultime informazioni ufficiali. Potete iscrivervi a questo indirizzo, scorrendo fino alla fine della pagina.

Privacy

Il nostro account Google Stadia sarà creato a partire dal nostro account personale Google. Questo significa che dovremo usare il nostro nome reale? No. Ecco la dichiarazione di Phil Harrison in merito: “L’account che utilizzerai per Stadia è costruito a partire dal tuo account Google, ma ovviamente avrai modo di creare un’identità online distinta da quella del tuo account personale Google. Il nostro obbiettivo è di proteggere e rispettare la privacy dell’utente, in ogni singolo elemento del servizio.”

Posso cambiare il mio nickname liberamente?

Dopo aver creato il proprio account, è possibile cambiare il proprio nickname in modo gratuito una singola volta. Dalla seconda volta in poi, sarà necessario pagare una cifra ancora non definita.

La storia di Google Stadia

Questo nuovo servizio di game streaming è praticamente cosa fatta, ma alcuni potrebbero chiedersi quale sia la sua storia, da dove provenga. Cerchiamo di rispondere a questa domanda in poche righe.

Tutto inizia nel ottobre 2018, quando Google presenta ufficialmente Project Stream, un servizio di game streaming in fase di test. Project Stream è stato reso disponibile unicamente su suolo statunitense nel periodo compreso tra ottobre 2018 e gennaio 2019. Questa piattaforma permetteva di giocare gratuitamente ad Assassin’s Creed Odyssey sul proprio PC attraverso Google Chrome. L’opera, previa una connessione pari o superiore a 25 Mbps, veniva eseguita a 1080p e 60 FPS. È anche stato rilasciato un trailer d’annuncio che potete vedere qui sotto.

All’inizio del 2018, però, i rumor avevano segnalato l’esistenza non solo di un progetto streaming, ma anche di una nuova console conosciuta con il nome in codice di “Yeti”. Come sappiamo, la società non ha poi presentato alcuna console o hardware dedicato (tranne il già esistente Chromecast). Il vero annuncio di Google Stadia è avvenuto il 19 marzo 2019 durante la Game Developers Conference (GDC) 2019. È stato svelato il nome, le piattaforme di riferimento, la qualità massima in termini di risoluzione e di frame-rate, il controller, le specifiche tecniche, e il supporto di alcuni sviluppatori, compresa id Software con DOOM Eternal.

Google ha poi svelato nei mesi successivi lo “Stadia Connect”, una presentazione con un format simile al Nintendo Direct e State of Play. Il primo Stadia Connect è andato in onda nei giorni pre-E3 2019 (inizio giugno) confermando: le piattaforme di riferimento, le esatte velocità di connessione richieste, gli abbonamenti e relativi prezzi, il bundle Founder’s Edition, e il primo gruppo di giochi confermati per la piattaforma Un secondo Stadia Connect è andato in onda poco prima dell’inizio della Gamescom 2019, verso la fine di agosto. In tale occasione è stata confermata una serie di giochi, compresi Cyberpunk 2077 e Watch Dogs Legion.