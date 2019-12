Google Stadia: il negozio digitale è disponibile su PC, finalmente

Il 19 novembre il mondo ha accolto, con scarso entusiasmo, Google Stadia, la nuova piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View. Pur presentando qualità tecniche apprezzabili, il servizio manca di molti elementi fondamentali, sopratutto in termini di accessibilità e personalizzazione. Un esempio è il fatto che, pur essendo disponibile su molteplici piattaforme (TV con Chromecast Ultra, computer, smartphone e tablet), il negozio digitale per acquistare o reclamare i giochi è presente solo su mobile. Indipendentemente da dove giocate, è obbligatorio passare attraverso l’app ufficiale. In realtà, dovremmo dire era obbligatorio.

Come segnalato infatti da utenti di Reddit e come possiamo confermare noi stessi, Google ha reso disponibile lo store nella versione PC di Google Stadia, che potete raggiungere (sempre che abbiate un account) all’indirizzo stadia.google.com/home. A tale pagina, in alto a sinistra, troverete il pulsante “Negozio” e potrete acquistare i giochi

Alcuni utenti di Reddit, però, segnalano di non avere accesso alla sezione Negozio, quindi è possibile che la società americana stia sbloccando l’opzione a poco a poco, magari su base nazionale o semplicemente per un ristretto numero di utenti (i Founder, probabilmente). In ogni caso, possiamo confermare che il servizio sta migliorando in modo regolare, anche se, come detto da un utente Reddit, è strano dover gioire per una cosa di questo tipo.

La versione TV del servizio, invece, ancora non presenta il negozio digitale, almeno secondo la nostra verifica fatta al momento della stesura di questa notizia. Queste, in ogni caso, non sono le uniche novità attese dai giocatori di Google Stadia. Il team di Google ha già confermato che, ad esempio, arriverà il completo supporto ai Trofei/Obbiettivi: attualmente infatti il gioco calcola l’avanzamento dei trofei, ma manca un menù nel quale visualizzarli e mancano anche le notifiche dell’effettivo ottenimento.

Diteci, quali novità vorreste vedere per prime?