Google Stadia: 5 nuovi giochi in arrivo, tre sono esclusiva temporale

Una delle critiche più ricorrenti a Google Stadia, il servizio di game streaming del colosso di Mountain View, è il suo limitato catalogo, che attualmente si assesta su una trentina di titoli. Ora, però, la società ha annunciato che cinque giochi stanno per arrivare e tre di loro sono esclusive temporali o, come vengono definiti, “First on Stadia”.

Parliamo di:

Lost Worlds Beyond the Page – (“First on Stadia”)

Splitings – (“First on Stadia”)

Stacks on Stacks (on Stacks) – (“First on Stadia”)

Serius Sam Collection

Panzer Dragoon Remake

Lost Worlds Beyond the Page è un’avventura narrativa con puzzle che ci lancia all’interno delle pagine del diario di una giovane ragazza. Scritta da Rhianna Pratchett, la storia ci guiderà all’interno del mondo fantasy di Estoria dove le parole hanno un enorme potere. Panzer Dragoon Remake non dovrebbe nemmeno avere bisogno di presentazioni: dovremo guidare il nostro drago armato all’interno di una serie di livelli abbattendo tutti gli avversari.

Serius Sam Collection, invece, include tutti i contenuti di Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter e Serious Sam 3: BFE, oltre alle espansioni The Legend of the Beast e Jewel of the Nile. Stacks On Stacks (On Stacks) ci chiederà di costruire una torre con vari materiali in un mondo 3D, cercando al tempo stesso di difenderla da una serie di nemici. Infine, Splitings è un gioco d’azione multigiocatore hardcore: dovremo superare una serie di livelli senza che nessun giocatore muoia, se anche solo uno cade, infatti, tutti devono iniziare da capo.

Non si tratta certo di giochi di primissimo piano, ma è certamente un buon inizio per i 120 titoli promessi da Google Stadia. A marzo, inoltre, arriverà anche DOOM Eternal e nuovi giochi di alto livello ci attendono nel corso del 2020. Diteci, cosa ne pensate delle nuove aggiunte?