Come già ampiamente pre annunciato nella giornata di ieri, Gotham Knights è tornato finalmente a farsi vedere. Warner Bros. Games è stata di parola, svelando ben 13 minuti di gameplay completamente inedito per il gioco. Questa volta il filmato si concentra su due personaggi ben conosciuti dei fan DC, ovvero Nightwing (conosciuto con il nome italiano di Sparviero) e Red Hood (conosciuto nella nostra lingua come Cappuccio Rosso).

Il filmato, pubblicato oggi sui canali social di Gotham Knights, è decisamente lungo e svela alcune sessioni di gioco che avremo modo di provare mentre perseguiremo l’obiettivo di tenere pulita Gotham City. Nel video vengono mostrati alcuni scontri, che sono definiti come dei veri e propri mini giochi, così come i vari stili di combattimento dei due personaggi. Dal filmato scopriamo come i due personaggi abbiano abilita e peculiarità uniche, che ovviamente daranno il massimo inanellando una serie di combo che mostreranno alcune abilità decisamente utili per abbattere i nemici.

Non c’è modo, almeno per il momento, di scoprire esattamente su quale console girava la build proposta oggi. Nonostante ciò si possono notare alcuni piccoli ma decisivi passi per il comparto tecnico. C’è però un motivo sul perché la qualità del gioco sia così alta. Come annunciato da Warner Bros. Games Montreal, infatti, Gotham Knights non uscirà più su PS4 e Xbox One. “Per poter offrire la miglior esperienza di gioco possibile, il gioco sarà pubblicato su PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Non ci saranno versioni per PS4 e Xbox One”, le parole del team di sviluppo riportate da VG247 a margine del reveal del nuovo video di gameplay.

Per quanto riguarda la data di uscita, vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2022. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.