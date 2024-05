Gotham Knights: perfetto per la coop a soli 20€!

Se siete in cerca di un titolo multigiocatore con una trama coinvolgente e ben scritta, che sia l'ideale da affrontare insieme ad un piccolo gruppo di amici, o anche solo in compagnia di un player 2, allora vi consiglieremmo di dare un'occhiata all'offerta che Amazon sta dedicando al divertente Gotham Knights, un titolo certamente controverso all'uscita, ma che dopo tutto questo tempo (ed a prezzo ridotto), rappresenta certamente una bella opzione per chi è alla ricerca di un gioco dal forte animo coop! Del resto, su Amazon questo titolo per PS5 è in svendita al prezzo di appena 19,98€, ed in tal senso rappresenta, senza alcun dubbio, un acquisto interessante.

Gotham Knights, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi raccontammo ai tempi della recensione, nonostante non sia sviluppato da Rocksteady, ovvero dal team che ha ridato valore al brand di Batman in ambito videoludico, Gotham Knights riesce a riflette appieno le meccaniche e lo stile artistico della celebre serie Batman Arkham, considerata una delle migliori nel panorama videoludico dei fumetti. In questo senso, parliamo di un solido e affascinante gioco multiplayer, ricco di attività da svolgere sia in solitaria che in compagnia, con la possibilità di giocare con un team di altri tre giocatori per riportare la giustizia nelle strade di Gotham City.

In breve, parliamo di un'esperienza ampia e divertente, dove combattere il crimine al fianco di un compagno è estremamente gratificante e rappresenta una delle poche valide alternative nel panorama dei videogiochi cooperativi attuali.

Ovviamente, qualora siate comunque curiosi, ma siate sprovvisti di un Player 2, sappiate che questo è un gioco comunque godibilissimo anche in single player, e seppur non risulti profondo come l'ormai leggendaria serie di Batman Arkham, rappresenta comunque uno svago ideale per qualsiasi fan del Crociato Incappucciato e della sua Bat-Family.

Insomma, se amate giocare in compagnia, e siete fan dell'universo narrativo di Batman, allora vi suggeriamo caldamente di dare un'occhiata a questa offerta, che vi invitiamo ad acquistare subito, rimandandovi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, e suggerendovi di acquistarlo prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

