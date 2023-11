Tutti i giochi di Batman e altri ancora a meno di 15 euro

Warner Brothers Studios compie 100 anni e per festeggiare questa pietra miliare, Humble ha lanciato un nuovo bundle chiamato: WB 100 Play The Legends.

Questo bundle offre 12 fantastici giochi della libreria di WB Games a un prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 14,25€, il tutto con l'intento di sostenere un'organizzazione non profit.

Il bundle è suddiviso in tre livelli di donazione. Con una donazione di base di 4,75€, potrai ottenere accesso a cinque titoli per Steam: Mad Max, Mortal Combat XL, L'Ombra di Mordor, Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City.

Se decidi di donare 9,50€, otterrai un totale di dieci giochi, tra cui: Batman: Arkham Knight Premium Edition, L'Ombra Della Guerra: Definitive Edition, Injustice 2 Legendary Edition, Mortal Kombat XI Ultimate Edition e Batman Arkham Origins.

Tuttavia, il livello più interessante è quello da 14,25€ che sbloccherà, oltre a tutti i giochi precedentemente elencati, anche l'accesso a: Gotham Knights e Back 4 Blood.

Questo bundle è una straordinaria opportunità per gli amanti dei videogiochi, in quanto offre alcuni dei migliori titoli della libreria di WB Games a un costo nettamente inferiore rispetto all'acquisto dei giochi individuali.

Inoltre, molti di questi giochi hanno requisiti hardware modesti, rendendoli ideali per i giocatori che utilizzano PC portatili o console quali ROG Ally e Steam Deck.

Questa iniziativa celebra il centenario di Warner Brothers Studios, un importante traguardo per un'iconica casa di produzione cinematografica e di videogiochi. Oltre a ottenere una collezione di giochi di alta qualità, partecipando a questo bundle contribuirai anche a sostenere un'organizzazione non profit, il che rende l'offerta ancora più allettante.

In conclusione, il bundle WB 100 Play The Legends è un'occasione da non perdere per chiunque sia interessato ai giochi di WB Games e desideri festeggiare il centenario di Warner Brothers Studios. La combinazione di titoli di qualità, un prezzo accessibile e il supporto a un'organizzazione benefica lo rende un'offerta eccezionale per gli appassionati di videogiochi.