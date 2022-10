Warner Bros ha finalmente riportato sugli scaffali fisici e digitali un videogioco dedicato alla figura dell’uomo Pipistrello. Nel suo essere open world, Gotham Knights offre una grandissima quantità di oggetti da raccogliere e collezionare, tanto per completare trofei quanto per procedere all’interno delle valutazioni interni. Poiché diversi collezionabili sono indispensabili per visionare tutti i contenuti del gioco o per l’ambito trofeo di platino (qui trovate la guida), abbiamo deciso di realizzare una guida ai collezionabili di Gotham Knights.

Prima di cominciare, però, è bene fare un bel riassunto di quello che troverete nel gioco: i collezionabili in Gotham Knights sono in totale 154, di questi 60 sono batarang, 40 sono luoghi storici, 12 sono murales e 42 sono pagine del testo “historia strigidae“.

Gotham Knights: tutti i Batarang

Come è possibile fare un gioco legato a Batman e a Gotham senza inserire un qualche tipo di batarang? Il batarang non è altro che un boomerang di metallo ed è una delle armi più iconiche di questo universo. All’interno del gioco è possibile trovare ben 60 batarang; la stragrande maggioranza di questi sono posizionati sui tetti di vari edifici sparsi per la città o all’interno del tessuto cittadino.

Gotham Knights: tutti i Murales

Altro collezionabile necessario per poter ottenere il platino all’interno di Gotham Knights è rappresentato dai Murales, dei disegni che brillano di arancione da molto lontano e che è possibile scansionare per aggiungerli alla collezione.

Ecco come trovarli tutti:

Bowery : sul liceo vicino al Robbins Bridge c’è un Murale su una delle pareti del vicino Liceo.

: sul liceo vicino al Robbins Bridge c’è un Murale su una delle pareti del vicino Liceo. Bristol : all’interno del quartiere di Bristol, in mezzo al nugolo di grattacieli tra Mercey Avenue ed Exhibition Avenue, è possibile trovare il murale disegnato da Cyborg dei Teen Titans.

: all’interno del quartiere di Bristol, in mezzo al nugolo di grattacieli tra Mercey Avenue ed Exhibition Avenue, è possibile trovare il murale disegnato da Cyborg dei Teen Titans. The Cauldron : sotto terra, al centro di una intersezione tra Burnley Avenue e Harrow Road (nelle immediate vicinanze di Paris Island) è possibile trovare il murales “Le facce di Gotham”

: sotto terra, al centro di una intersezione tra Burnley Avenue e Harrow Road (nelle immediate vicinanze di Paris Island) è possibile trovare il murales “Le facce di Gotham” Financial District : poco a ovest dell’Union Station Belfry c’è un grand murale chiamato “Una Gotham Verde”.

: poco a ovest dell’Union Station Belfry c’è un grand murale chiamato “Una Gotham Verde”. Gotham Heights : a Gotham Heights, molto vicino al ponte più occidentale della zona, c’è il murales GCU.

: a Gotham Heights, molto vicino al ponte più occidentale della zona, c’è il murales GCU. Old Gotham : nella strada dietro la cattedrale di Gotham City è possibile trovare un vecchio murale legato all’età d’oro della città.

: nella strada dietro la cattedrale di Gotham City è possibile trovare un vecchio murale legato all’età d’oro della città. Otisburg : poco a ovest della Wayne Tower è possibile trovare il Murale “origini del male”

: poco a ovest della Wayne Tower è possibile trovare il Murale “origini del male” Robinson Park : lungo il muro di mattoni di Shelley Avenue, sotto il ponte di Chambers Street, è possibile trovare questo murale a tema granchi

: lungo il muro di mattoni di Shelley Avenue, sotto il ponte di Chambers Street, è possibile trovare questo murale a tema granchi The Cauldron : Tra il mare e Diangelo Ave è possibile trovare, su di un grande muro, il murale dedicato alla “Gotham rubata”

: Tra il mare e Diangelo Ave è possibile trovare, su di un grande muro, il murale dedicato alla “Gotham rubata” West end : lungo la curva dove Grant Lane diventa Croydon Ave è possibile trovare il muro con il murale “Born This Way”

: lungo la curva dove Grant Lane diventa Croydon Ave è possibile trovare il muro con il murale “Born This Way” West End : poco a nord di North Madison Street c’è un grande murale sul lato di un palazzo, poco distante dalla galleria che da Chelsea Tunnel porta ad Iceberg Lounge.

: poco a nord di North Madison Street c’è un grande murale sul lato di un palazzo, poco distante dalla galleria che da Chelsea Tunnel porta ad Iceberg Lounge. Tricorner Island: su muro di un edificio tra Hawkins Ave e St. Adrian Ave è possibile trovare il dodicesimo e ultimo murale del gioco.

Gotham Knights: tutti i Luoghi Storici

Trovare i luoghi storici in Gotham è una delle missioni più complesse da portare a termine: ci sono ben 40 luoghi storici sparsi per la città, caratterizzati da targhette di metallo da esaminare. Le targhette si possono identificare dalla distanza sfruttando lo scan.

Ecco una lista di tutti i luoghi storici, le posizioni le troverete poi nel video qui sopra:

Southside Giverny Paint Southside Glassworks Cobblepot Steel Robinson Park Plaza Dixon Docks Old Koul-Brau Factory

The Cauldron Luigi’s Finest Pizza Paris Island Incinerator Fei Hong Supermarket Financial District Landmarks Gotham City National Bank Gotham Ferry co. Sacred Heart Convalescent Home Miller Harbor

Old Gotham St. Swithuns Church Gotham City Hall Gotham City Fire Department Gotham City Cathedral Martha Wayne Foundation Novick Building

Tricorner Island Statue of Justice Armory Gotham City Post Office Fort Dumas West End Landmarks First Church of Gotham City Gotham City Labor Union

Otisburg Ralli’s Family Restaurant Split Pea Catering Wayne Enterprises St. Aloysius Church Wayne Center For Children

Bowery Cape Carmine Lighthouse S.K. Animal Shelter Sacred Martyr Church

Gotham Heights Landmarks St. Joseph Church Gotham Heights Residences Old Wayne Mining HQ Martha Wayne Art Gallery

Robinson Park Landmarks Robinson Park Exhibition Grounds

Bristol Landmarks St. Faustina Church Leblanc Funeral Home



Gotham Knights: tutte le pagine dell’Historia Strigidae

All’interno di Gotham Knights ci sono 42 pagine collezionabili appartenenti ad un vecchio libro chiamato historia strigidae. Le pagine si possono trovare in giro per il mondo di gioco dopo aver completato il caso 02 della storia principale. Sulla minimappa appaiono sotto forma di triangolini bianchi che si possono evidenziare attraverso l’uso dello scanner; molto spesso queste pagine sono posizionate sui tetti di diverse abitazioni.