Problemi con il platino della prima avventura dei pupilli di Batman, Ecco la guida ai trofei di Gotham Knights con tutte le informazioni necessarie per poter ottenere ogni singolo trofeo e sbloccare velocemente il platino. Gotham Knights (qui la nostra recensione) contiene ben 49 trofei: di cui 39 di bronzo, 7 d’argento, 2 d’oro ed 1 trofeo di platino: scopriamoli insieme.

Gotham Knights: trofei di bronzo

Questioni in sospeso

Completa il dossier 01: l’ultimo caso di Batman

Parole sussurrate

Completa il dossier 02: la tana del bianconiglio

Sotto chiave

Completa il dossier 03: nell’ombra

Orchi all’orchard

Completa il dossier 04: il ballo in maschera

Nascosta tra le mura

Completa il dossier 05: la corte dei gufi

Senza voce

Completa il dossier 06: Jacob Kane

Richiedere Asylum

Completa il dossier 07: la lega delle ombre

Il cavaliere di Gotham

Completa il dossier 08: la testa del demone

Il profumo della Victor-IA

Scopri un nuovo problema ai laboratori S.T.A.R

Crisi del Quart(z)o di secolo:

Indaga sul trambusto ai Quartz Lab

Calmare i bollenti spiriti

Riporta un detenuto dietro le sbarre di Blackgate

Ridi, pagliaccio

Incontra una fonte insolita al penitenziario di Blackgate

QaoS totale

Scopri un programma di autoaiuto per le strade di Gotham

Fenomeno da circo

Interrompi una presentazione al teatro Monarch

Ostacolo da a-rgill-are

Scova un supercriminale che non dovrebbe trovarsi a Gotham City

Lo spettacolo (non) deve continuare

Distruggi un set cinematografico e fai infuriare il regista

La Bat-famiglia

Gioca nei panni di Batgirl, Robin, Nightwing e Cappuccio Rosso

L’allenamento dà i suoi frutti

Completa tutti e 16 gli esercizi dell’area d’addestramento

Ecco tutte le missioni di addestramento presenti all’interno di Gotham Knights:

Addestramento base Interrogatorio Prendere i nemici Furtività Combo Rompere la guardia Attacchi a distanza Bombe fumogene

Addestramento abilità Momentum Abilità momentum: spezza guardia Abilità momentum: perforazione abilità momentum: area ad effetto abilità momentum: danni nel tempo

Addestramento avanzato: Evasione perfetta Attacchi perfetti Attacchi concatenati Paura



Le prime 10 sfide (fino a abilità momentum: perforazione) sono disponibili fin dall’inizio; il resto delle sfide si sbloccano facendo le sfide relative alle abilità momentum.

Informazioni riservate di Gotham City

Trova tutte le registrazioni audio di Bruce Wayne

Le registrazioni si trovano nei seguenti quartieri:

Distretto finanziario Distretto finanziario The Cauldron Southside Old Gotham Tricorner Island Bowery Otisburg West End Gotham Heights Bristol Bristol

La registrazione 1 compare soltanto dopo aver completato il caso numero 01.

Le registrazioni dalla 2 alla 5 compaiono soltanto dopo aver trovato la registrazione 1 ed essere tornati al campanile.

Le registrazioni dalla 6 alla 9 compaiono soltanto dopo aver trovato tutte le registrazioni dalla 2 alla 5 ed essere tornati al campanile.

Le registrazioni dalla 10 alla 12 compaiono dopo aver trovato le registrazioni dalla 6 alla 9 ed essere tornati al campanile.

Alibi di ferro

Proteggi con successo l’identità segreta di Batman

Per ottenere questo trofeo è necessario risolvere 5 compiti diversi atti a proteggere l’identità segreta di Batman.

Questi compiti diventano disponibili dopo aver completato il caso 01 e diventano immediatamente disponibili al giocatore:

West End West End Southside Old Gotham Financial Districts

A tutto gas

Completa tutte le prove a tempo con la Batcycle

Per ottenere questo trofeo è necessario completare tutte e 7 le sfide a tempo con la batcycle.

Le 7 sfide sono posizionate in 7 quartieri differenti:

North Gotham

Otisburg

Old Gotham

Tricorner Island

The Cauldron

Financial District

Bowery

Le sfide diventano disponibili dopo aver completato il caso numero 03.

Cavaliere

Sblocca Cavaliere con Batgirl, Robin, Nightwing o Cappuccio Rosso

Un degno erede

Sblocca il grado finale dell’abilità Cavaliere di tutti i membri della Bat-famiglia

Primo passo verso il cavalierato

Sblocca un’abilità per la prima volta

Forza inarrestabile

Sblocca tutte e quattro le barre di slancio come Batgirl, Robin, Nightwing o Cappuccio Rosso

Riunione di famiglia

Sconfiggi 30 madrine della mala

Elettroshock a volontà

Sconfiggi 45 elettrocutori Ispettori

Squa-drone

Sconfiggi 30 signori dei droni Ispettori

Demolitore

Sconfiggi 30 Bulldozer Freak

Con le mani Legate

Sconfiggi 45 assassini e 30 lanciatori della Lega delle Ombre

La Man-Bat-famiglia

Sconfiggi 10 Man-Bat a Gotham City

Artiglieria scadente

Sconfiggi 40 Artigli Feroci, 25 Artigli Gladiatori e 15 Artigli Cacciatori

Nel tuo elemento

Applica un qualsiasi effetto elementale sui nemici 50 volte

Rivendico la mia superiorità murales

Scopri tutti i murales del progetto “Murales di Gotham City” di Tim

Nel video qui sopra trovate tutte e 12 le posizioni dei vari murales che sono sparsi per Gotham City:

2 a The Cauldron

1 al Financial District

2 ad Old Gotham

1 a Bowery

1 ad Otisburg

2 a West end

1 a Gotham Heights

1 a Bristol

1 a Robinson Park.

Facoltà di storia

Localizza tutti i luoghi storici di Gotham City

Nel video di qui sopra trovate tutti i luoghi storici di Gotham Knights:

5 a Southside

3 a The Cauldron

4 a Financial District

6 a Old Gotham

4 a Tricorner Island

3 a Bowery

5 a Otisburg

2 a West End

4 a Gotham Heights

2 a Robinson Park

2 a Bristol

Collezionista di Batarang

Recupera tutti i Batarang nascosti a Gotham City

All’interno di Gotham Knights ci sono ben 60 Batarang che si possono recuperare, sparsi per le varie zone della città.

I Batarang sono sparsi a gruppi di 12 per le varie macroaree della città, con circa 6 batarang per quartiere.

Il video qui sopra contiene tutte le posizioni e per maggiori dettagli vi rimandiamo alla guida dedicata all’argomento.

So tutto al rigu(f)ardo

Trova tutte le pagine mancanti del leggendario Historia Strigidae

Per ottenere questo trofeo è necessario ottenere tutte e 42 le pagine dell’historia strigidae; potete trovare tutto il necessario nel video qui sopra.

Le prime pagine di questo collezionabile si possono trovare dopo aver completato il caso 02 e sarà proprio il gioco a suggerirne la posizione con un puntatore bianco.

Le pagine dell’historia strigidae sono così suddivise:

3 a Bristol

1 a Robinson Park

3 a Gotham Heights

5 a West End

3 a Otisburg

4 a Bowery

3 a Tricorner Island

6 a Old Gotham

6 a Financial District

5 a The Cauldron

3 a Southside

Custode di Gotham

Completa 50 sfide

Esperienza nella fusione

Ottieni 50 modchip tramite la fusione dei modchip

Gotham Knights: trofei di argento

Allerta neve

Mantieni il sangue freddo e supera la tempesta all’Elliott Center

Assistansia sanitaria universale

Visita il Gotham City General Hospital dopo l’orario di visita

Sotto il sasso sta l’argilla

Risolvi il caso all’acquedotto di Gotham

Fine di un’era

Completa tutti i dossier dei supercriminali

Slancio appassionato

Sblocca tutte le abilità di slancio come Batgirl, Robin, Nightwing o Cappuccio Rosso

Non se ci sono io

Sventa con successo tutti i crimini premeditati in una sola notte

Vestiti a dovere

Crea un set di equipaggiamento leggendario completo (tuta, arma da mischia, arma a distanza)

Gotham Knights: trofei d’oro

Lui sarebbe così fiero di te

Raggiungi il livello massimo con un membro qualsiasi della bat-famiglia

Vigilante esperto

Impedisci 250 crimini a Gotham City

Gotham Knights: trofeo di platino

Erede del cappuccio

Ottieni tutti i trofei di Gotham Knights