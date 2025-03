Grandi piani per Starfield nel 2025: la promessa di Bethesda

L'universo di Starfield continua a espandersi nell'apparente silenzio cosmico. Mesi dopo l'ultimo aggiornamento significativo, i giocatori che vagano tra le stelle del titolo fantascientifico di Bethesda si interrogano sul futuro dell'esperienza. Mentre alcuni appassionati affrontano ancora problemi tecnici e altri attendono nuovi contenuti, lo studio ha finalmente rotto il silenzio confermando che il 2025 porterà diverse novità per l' RPG spaziale, senza però fornire dettagli concreti che possano orientare le aspettative della comunità.

La comunicazione è arrivata direttamente dall'account ufficiale di Starfield su X, in risposta a un fan che chiedeva aggiornamenti sui futuri contenuti e DLC. Bethesda ha risposto con un messaggio che, pur nella sua genericità, conferma l'impegno continuo: "Sappiamo che siete ansiosi di ricevere aggiornamenti, e apprezziamo veramente la vostra passione per Starfield. Il team è al lavoro, e sebbene non siamo ancora pronti a condividere dettagli specifici, abbiamo molte cose entusiasmanti pianificate per il gioco quest'anno, di cui non vediamo l'ora di parlare quando sarà il momento giusto".

Lo studio ha poi aggiunto: "Siamo sempre in ascolto e prendiamo a cuore i vostri feedback. Grazie per essere parte di questo viaggio con noi". Parole che suonano rassicuranti ma che lasciano aperte tutte le possibilità su cosa effettivamente arriverà nel corso dell'anno.

Per contestualizzare questa situazione, bisogna ricordare che l'ultimo aggiornamento significativo di Starfield risale a novembre 2024, focalizzato principalmente sull'introduzione di nuove Creazioni. Da allora, il vuoto comunicativo ha alimentato speculazioni e preoccupazioni nella comunità di giocatori, con molti che si chiedevano se il supporto al gioco stesse per concludersi prematuramente.

Le possibilità all'orizzonte

Tra le ipotesi più discusse sul futuro di Starfield, emerge con forza la possibilità di un porting per PlayStation 5. Nonostante l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, le voci su una versione PS5 continuano a circolare insistentemente nei forum e sui social media. Un'eventualità che, se confermata, rappresenterebbe un cambio di strategia significativo e potrebbe introdurre milioni di nuovi giocatori nell'universo di Starfield. Altrettanto plausibile è l'arrivo di una nuova espansione, sebbene il precedente DLC "Shattered Space" abbia ricevuto accoglienze contrastanti.

Bethesda si trova ad affrontare una sfida non indifferente. Da un lato, c'è la necessità di correggere i problemi tecnici che ancora affliggono il gioco; dall'altro, l'esigenza di arricchire l'esperienza con contenuti significativi che possano mantenere vivo l'interesse della community. Il feedback dei giocatori sembra puntare verso la richiesta di missioni più coinvolgenti e meno ripetitive, sistemi di gameplay più profondi e un maggiore senso di progressione.

Non mancano le discussioni sul futuro tecnologico dello studio. Un ex artista di Bethesda ha recentemente suggerito che sarebbe tempo di abbandonare il Creation Engine in favore di Unreal Engine 5, una transizione che potrebbe risolvere molti dei problemi tecnici cronici dei titoli Bethesda, ma che richiederebbe un investimento significativo in termini di risorse e riqualificazione del personale.

Per ora, tutto ciò che resta ai fan di Starfield è attendere ulteriori comunicazioni ufficiali, sperando che le "cose entusiasmanti" promesse per quest'anno possano effettivamente riaccendere l'interesse verso un universo che, nonostante le critiche, continua a offrire un potenziale narrativo e ludico notevole.