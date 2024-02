Grim Fandango in Unreal Engine 5 è un vero spettacolo

L'intro di Grim Fandango, realizzata con l'Unreal Engine 5, ci viene mostrata grazie a un progetto fanmade. Haraldinowitch, attraverso il suo canale YouTube, ha condiviso un video che mostra le fasi introduttive dell'iconico gioco di Double Fine, ricreate con l'Unreal Engine 5, mostrando un notevole upgrade grafico rispetto all'originale e, allo stesso tempo, un rispetto estremo verso il prodotto originale.

Nel video, si possono apprezzare dei modelli 3D significativamente migliorati, animazioni fluide a 60 fotogrammi al secondo e un comparto grafico complessivamente arricchito di dettagli.

Il sistema di illuminazione è notevolmente migliorato, così come la resa dei materiali e delle superfici; il tutto mantenendo le atmosfere, e lo stile distintivo, dell'avventura grafica di LucasArts e Double Fine.

Il progetto, al momento, è solo un prototipo e non è ancora chiaro se sarà sviluppato fino a diventare una demo pubblica o, addirittura, un remake completo. L'autore lo considera, al momento, come un concept da inserire nel suo portfolio, ma la community non ha frenato l'entusiasmo, iniziando a chiedere un remake completo e a compiere i cosiddetti "voli pindarici".

Grim Fandango è uno dei giochi più amati, e iconici degli anni '90, ha già ricevuto una versione rimasterizzata, attualmente disponibile su PC e console. Tuttavia, l'attuale versione rimasterizzata si è mostrata molto pigra, limitandosi a incrementare la risoluzione e a snellire il sistema di controllo, senza apportare significativi miglioramenti grafici e mantenendo l'originale frame rate di 30fps.

Viene da se che, l'iniziativa di Haraldinowitch non sia passata inosservata, specialmente tra i fan delle avventure grafiche di quegli iconici anni, i quali reclamano il voler rivivere quelle esperienze in una veste rinnovata graficamente, ma inalterata per quanto concerne il gameplay e la narrazione.

Anche se al momento questo progetto rimane un concept, mostra il potenziale di come alcuni giochi storici, oramai figli di un epoca ben precisa, possano essere preservati, e riproposti, attraverso un restyle grafico.