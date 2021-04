GTA 5 ancora sulla cresta dell’onda, su Twitch è il gioco più popolare

Tre cose sono certe nella vita: La morte, le tasse e chi acquista ancora GTA 5. Il capolavoro targato Rockstar Games nonostante sia uscito da quasi 8 anni, risulta tutt’ora essere giocatissimo da una community che continua mese dopo mese ad espandersi. Dopo essere tornato prepotentemente in cima alle classifiche dei titoli più venduti su Steam, ecco che l’opera dell’azienda americana è pronta a strappare l’ennesimo record.

Proprio in questi giorni sono stati resi noti i dati dei giochi più visti su Twitch, la nota piattaforma streaming di proprietà Amazon. Ebbene, il noto open world è riuscito a registrare la maggior parte delle ore guardate sul servizio con spettatori che si sono sintonizzati per ben 181.000.000 ore, quasi 40.000.000 volte superiore al secondo in classifica League of Legends e 70.000.000 al battle royale targato Epic Games: Fortnite.

Si tratta a tutti gli effetti della prima volta che vediamo GTA 5 raggiungere questo incredibile traguardo. Questo è dovuto in parte al crescente interesse della community verso l’RP, la nuova moda del momento che negli Stati Uniti continua a spopolare come non mai. Per chi non lo sapesse si tratta di una particolare mod dove i giocatori sono costretti ad assumere la forma di un vero e proprio NPC svolgendo una serie di attività rispettando le regole ferree del server dedicato. Un’alternativa che va contro l’idea di base di Grand Theft Auto, comportandosi “bene” con il prossimo. Visto l’incredibile successo di questa “modalità”, la stessa Rockstar Games possa prendere in considerazione l’idea di inserirla all’interno del sesto capitolo in uscita prossimamente.

Insomma, dovunque lo metti GTA 5 riesce a macinare record su record. Questo è solo l’ultimo dei tanti strappati nel corso della sua longeva vita, siamo certi che il capolavoro di Rockstar Games abbia ancora molto da dire e lo testimoniano anche le versioni in uscita prossimamente su PS5 e Xbox Series X. In attesa di novità relative specialmente al sesto capitolo, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.