GTA 5 è peggiore di GTA 4: la verità in un video

Qual è il miglior GTA tra il quarto e il quinto capitolo? In attesa del sesto episodio in uscita prossimamente, alcuni fan stanno facendo a gara per definire il migliore tra i due citati poco fa. Parliamoci chiaro, nonostante l’età GTA 4 e GTA 5 sono indubbiamente dei titoli grandiosi che hanno a loro modo rivisto le regole dell’open world moderno ma, secondo diversi appassionati, il quarto è quello migliore sotto quasi tutti i punti di vista.

I fan hanno quindi analizzato i due titoli definendo GTA 4 il migliore sottolineando addirittura quanto il quinto capitolo in alcuni casi abbia fatto dei grossi passi indietro. Per confermare il tutto hanno postato su YouTube alcune clip dimostrative che, se guardate tutte d’un fiato, fanno davvero venire i brividi per l’impegno svolto da Rockstar Games. Alla fine di questa notizia vi lasceremo di conseguenza un video dimostrativo.

Il video postato da whatever57010 mostra alcuni piccoli dettagli che in GTA 5 non esistono, come ad esempio le reazioni degli npc durante le nostre chiamate, cosa paradossalmente assente nel titolo uscito nel 2013. Altra nota di merito va sicuramente al 911, presente in tutti e due i giochi. In GTA 4 però è possibile parlare con un operatore, mentre nell’altro capitolo questa featured è totalmente assente. Questi sono solo alcuni esempi del corposo video che vi invitiamo a guardare proprio qui di seguito. I due giochi sfornati dall’azienda americana vanno sicuramente giocati e, se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a recuperarli anche per il fatto che ad oggi possono essere acquistati ad un prezzo decisamente vantaggioso. C’è da dire che il quarto capitolo, nonostante sia sottovalutato da molti, dimostra avere dei dettagli a dir poco pazzeschi assenti in altri titoli più recenti.

