GTA 5 per next-gen potrebbe aprire le porte a GTA 6

Nonostante GTA 6 sia ancora avvolto in un alone di mistero, nell’ultimo periodo continuano ad arrivare un sacco di notizie sulla possibile release. Abbiamo visto come l’ultimo rumor preveda un trailer proprio tra qualche mese, magari durante l’E3 di Los Angeles, è una data di uscita fissata non prima del 2023. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede il post pubblicato dall’insider ViewerAnon, il quale avrebbe dichiarato che GTA 5 per next gen aprirà le porte al sesto attesissimo capitolo.

Secondo ViewerAnon infatti Rockstar Games seguirà lo stesso schema di Red Dead Redemption 2, vale a dire presentare GTA 6 un anno prima del lancio, quindi a fine 2022 o inizio 2023. Vi invitiamo come sempre a prendere tali dichiarazioni con le dovute pinze in quanto non esiste nulla di ufficiale a riguardo. In ogni caso vi lasciamo alla fine di questa notizia il post pubblicato dal ragazzo.

Sappiamo bene quindi che GTA 5 verrà riproposto anche su console next gen, ma anche di questa versione si sa ben poco. Chissà se al prossimo E3 verrà mostrato qualcosa di più concreto, ma del resto abbiamo imparato col tempo il modus operandi dell’azienda americana quindi toccherà sempre aspettare. GTA 6 rimane il gioco più atteso dai videogiocatori in tutto il mondo, negli ultimi mesi forse abbiamo scoperto solo la location. Si parlerebbe infatti di un ritorno a Vice City, quindi probabile che l’ambientazione anni 80 sia quella più quotata.

Re: Questions I've been getting, they're not going to announce GTA VI before GTA V's next-gen upgrade is released. RED DEAD REDEMPTION II was announced one year before its original release date. Expect GTA VI to be announced late next year if COVID hasn't set it back. — ViewerAnon (@ViewerAnon) May 3, 2021

Una cosa comunque rimane certa, Rockstar Games ha sempre cambiato le regole dell’open world attraverso il rilascio dei suoi titoli. Red Dead Redemption 2, ad esempio, ancora oggi risulta essere irraggiungibile a livello di meccaniche e lo stesso GTA 5 continua ad essere apprezzato nonostante sia stato rilasciato ormai da circa 8 anni. In ogni caso, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire più dettagli a riguardo.