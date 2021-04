GTA 6 a Vice City: la conferma sembra arrivare da Take-Two

GTA 6, il tanto atteso sesto capitolo della saga, è uno dei giochi più desiderati dai videogiocatori. Dopotutto, il quinto capitolo è uscito quasi otto anni fa, lasciando a bocca asciutta la generazione PS4/Xbox One di un nuovo titolo della saga criminale targata Rockstar Games. Di recente, però, alcune voci di corridoio vorrebbero il titolo in uscita nel 2023, con un trailer d’annuncio più vicino del previsto (ne abbiamo parlato in questa news). Non ci resta, quindi, che esaminare un’altra voce di corridoio ancor più succulenta.

Di fatto, il profilo Twitter GTA NEWS, ha notato di recente un aggiornamento del dominio rockstarcartel.com (registrato da Take-Two Interactive), probabilmente in vista di un imminente annuncio. Ebbene, l’update del dominio, potrebbe anche confermare la possibile ambientazione del sesto capitolo: tra Vice City e L’America del Sud, nei panni di un protagonista (o più) coinvolto nel narcotraffico. Tale scenario, è stato tra i più vociferati nel corso degli anni e, con la pubblicazione dell’espansione ‘The Cayo Perico Heist’ per GTA Online, non sembra uno scenario impossibile da immaginare in GTA.

Ovviamente, vi invitiamo a prendere quanto scritto con le pinze; vista la sua natura da voce di corridoio, potrebbe rivelarsi non veritiera. Infatti, i publisher registrano o aggiornano spesso domini per tenersi pronti in casi di variazione, che si tratti di semplici idee o di intere svolte narrative o meccaniche. Per non perdervi nulla riguardo GTA 6, come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division. Nel frattempo, potrete visionare ciò che (non) sappiamo sull’attesissimo gioco di Rockstar Games cliccando qui!

I was checking Take twos domains and found https://t.co/skYjLUmLT1 it was updated today. This further proves gta 6 is in set in Miami thanks to PA leak.#GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/bv60ZVFRah — GTA 6 NEWS™ (@GTAVInewz) April 12, 2021

