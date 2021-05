GTA 6 e Elden Ring saranno presenti all’E3? Twitter fa sperare

Manca meno di un mese all’evento più importante di sempre. Ovviamente stiamo parlando dell’E3 che anche quest’anno si terrà in formato digitale ed inizierà a partire dal prossimo 12 giugno fino al 15 dello stesso mese. Come capita ormai ogni anno, già da diverse settimane sono iniziate le scommesse sui giochi che verranno mostrati durante l’evento. La speranza dei videogiocatori è quella di vedere il trailer di due dei titoli più attesi del momento, parliamo ovviamente di GTA 6 e Elden Ring.

Tramite Twitter, l’account ufficiale dell’E3 2021, ha cominciato a far trapelare degli indizi proprio su queste due opere attraverso delle risposte decisamente molto criptiche. Per quanto riguarda GTA 6, l’account ha risposto ad una domanda fatta dalla pagina GTA 6 NEWS & LEAKS il quale ha chiesto se il prossimo capitolo di Rockstar Games sarà presentato in via ufficiale proprio durante l’evento. La risposta, come già detto in precedenza, è piuttosto criptica con una gif inquietante di Willem Dafoe che potrebbe far ben sperare (ve la lasciamo alla fine di questa notizia).

Per quanto riguarda invece Elden Ring la situazione è leggermente diversa. Un ragazzo ha postato due immagini di due giochi che si aspetta di vedere, parliamo di Shin Megami Tensei V e, appunto, del prossimo progetto di From Software. Alla vista di questa immagine un altro account, poco attento probabilmente, ha chiesto che gioco fosse quello sulla sinistra. In soccorso del povero utente è arrivato proprio il profilo dell’E3 che ha risposto semplicemente che si trattava di Elden Ring. Da questa innocua risposta la gente ha cominciato a credere che durante l’evento anche l’attesissimo titolo dell’azienda nipponica potrebbe farsi vedere.

Insomma, trattandosi di semplici risposte vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute pinze. Ad oggi non esiste nulla di ufficiale a riguardo anche se rimane assolutamente plausibile che GTA 6 e Elden Ring possano apparire davvero durante l’evento. Quest’ultimo inoltre è stato proprio presentato durante l’E3 all’evento Microsoft e gli ultimi leak trapelati in rete farebbero ben sperare. Ci toccherà, come sempre, aspettare e vedere che cosa accadrà realmente. In attesa di quel giorno, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire dettagli ed informazioni aggiuntive a riguardo.