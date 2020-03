GTA 6: fan sono sicuri di aver scoperto la location grazie a GTA Online

GTA 6 è sicuramente uno di quei titoli attesissimi dagli appassionati del brand. Sebbene non è ancora stato annunciato nulla fino ad oggi, i fan si stanno scervellando per scoprire qualche dettaglio celato nel web o addirittura all’interno di GTA Online ed effettivamente alcuni di questi hanno tirato su qualche teoria riguardante la possibile o le possibili location del sesto capitolo, ma facciamo prima un passo indietro.

L’ultimo aggiornamento di GTA 5 Online, rilasciato lo scorso 28 febbraio, era incentrato principalmente sulle gare ed ha introdotto diversi nuovi circuiti tra cui uno in particolare chiamato “Height of Society”. Alcuni appassionati del titolo online hanno studiato attentamente l’area geografica del circuito associandola al nord e sud dell’america giungendo alla conclusione che GTA 6 potrebbe essere ambientato a Vice City, Chicago ed in Messico. Qui di seguito potete dare una occhiata.

Inutile dirvi che questo si tratta solo ed esclusivamente di un rumor espresso dai fan, ma la domanda che si fanno tutti è la seguente: Possibile che Rockstar Games abbia inserito un indizio così in GTA Online? Ovviamente non possiamo affermarlo con certezza, rimane comunque certo che l’ambientazione di Vice City in Florida è tra le più amate dell’intero franchise e riproporla in modo più dettagliato e con il sistema grafico della prossima generazione sicuramente potrà rendere felici tutti gli appassionati. Le notizie su GTA 6 si stanno facendo sempre più forti nell’ultimo periodo, l’ultima indiscrezione affermerebbe come data di annuncio il 20 marzo, non ci resta quindi che aspettare.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sperate davvero che venga riproposta Vice City come area in GTA 6? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi invitiamo quindi di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardante un possibile annuncio tra pochi giorni.