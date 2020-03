GTA 6: data di annuncio svelata da un noto leaker

Grand Theft Auto V ha sicuramente segnato un punto si svolta nel settore videogames degli ultimi anni, non solo perché è uno dei titoli più venduti e giocati di sempre, ma anche perché Rockstar ha saputo esaudire e appagare i desideri di milioni di giocatori in tutto il mondo. Per questo molti leaker stanno cercando di anticipare le mosse del colosso videoludico tentando di capire quale sarà la presunta data di annuncio di GTA 6.

Le ultime indiscrezioni arrivano infatti dal noto leaker gonnaenodaethat che, tramite diversi criptici messaggi, sembra voglia fornirci alcune informazioni riguardanti la data di annuncio di Grand Theft Auto 6. Infatti, dopo tali messaggi, è stato prontamente creato un thread su Reddit per valutare l’effettiva affidabilità della fonte, notando che se anche non tutte le informazioni combaciano, gonnaenodaethat può lo stesso essere considerato una solida fonte di notizie dato che è già noto nel web per aver scoperto la data di uscita della versione PC di Read Dead Redemption 2 prima del suo annuncio.

Stando a quanto scritto nei suoi messaggi, sembra che gli ultenti di Reddit abbiano capito una possibile data di rilascio di GTA 6 o, più verosimilmente, di una sua data di annuncio. gonnaenodaethat ha infatti intitolato sul suo forum GTAForums il thread 0320, facendo intendere che probabilmente la data di annuncio sia il 03.20.2020 (20 Marzo 2020) che però non combacia con alcuni precedenti leak che facevano riferimento ad una possibile data di annuncio il 25 Marzo.

Dopo le indiscrezioni che vedevano arrivare l’annuncio di Grand Theft Auto 6 durante l’E3 dell’ormai passato 2019, tutto il web sta seguendo la vicenda per capire quanto di vero ci sia nelle speculazioni di gonnaenodaethat, sperando che il titolo venga ufficialmente annunciato da Rockstar North il prima possibile, confermando così la tesi che probabilmente GTA 6 sarà un titolo cross-gen come è stato il suo precedente capitolo.