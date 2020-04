GTA 6: Rockstar Games ha rivelato l’ambientazione su Instagram?

Lasciato alle spalle ormai da una settimana il primo di aprile possiamo tornare a scrivere notizie riguardanti progetti che verranno rilasciati prossimamente. Sicuramente uno dei più attesi riguarda proprio GTA 6 che è stato uno dei protagonisti di un pesce d’aprile che ha fatto impazzire, seppur per poco tempo, il web. Una cosa che sta facendo impazzire letteralmente gli appassionati del prossimo titolo targato Rockstar Games è probabilmente la sua prossima location, secondo svariati rumors l’ambientazione più papabile sarebbe Vice City, un grande ed amato ritorno.

Che sia chiaro, non c’è nulla di ufficiale a riguardo, ma evidentemente Rockstar Games si sta divertendo a mandare di matto i fan della serie, ed infatti in queste ore ha pubblicato una curiosa immagine sul suo profilo ufficiale Instagram. La foto incriminata vede il noto cestista LeBron James che parla al cellulare con davanti a sé una copia di GTA Vice City per PlayStation 2. Non appena alcuni appassionati hanno cominciato a speculare su di questa, l’azienda statunitense ha rimosso immediatamente la suddetta immagine.

Che sia un modo per nascondere il tutto? O semplicemente è stata rimossa per evitare ulteriori teorie a riguardo? Non possiamo certo saperlo, ma rimane curioso che Rockstar Games in un momento come questo abbia pubblicato proprio una foto in bella vista del capitolo ambientato negli anni 80. Non sappiamo ancora quale periodo storico verrà presentato in GTA 6, ma come tutti sanno quello più papabile sembrerebbe essere proprio uno dei più amati dai videogiocatori, un ritorno in grande stile nella magnifica Vice City. Non ci resta quindi che aspettare e vedere le prossime mosse che verranno messe in atto da Rockstar Games.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che GTA 6 sia ambientato a Vice City? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il nuovo presunto capitolo di uno dei brand più famosi della storia del mondo videoludico.