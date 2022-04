Di GTA 6 sappiamo ancora pochissimo, solo il fatto che è attualmente in sviluppo. Rockstar Games non ha svelato ulteriori informazioni ufficiali, ma i rumor non smettono mai di espandersi per il web. Ora, stando a un recente post pubblicato da un sedicente sviluppatore di Rockstar North, emergono una valanga di leak riguardo a quelle che saranno le novità presenti nel prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto.

Le informazioni emerse in questo post sono tantissime, e possiamo definirlo tranquillamente come il leak più grande di sempre per quanto riguarda GTA 6. Ci sono un paio di dettagli, però, che, sebbene si tratti solo di rumor, ci lasciano molto incuriositi. Il primo di questi cita espressamente come il prossimo capitolo principale di GTA sarebbe ambientato a Vice City, esattamente come dicevano altri rumor precedenti.

A questo si aggiunge una novità alquanto inaspettata. L’autore del post ci tiene a sottolineare, infatti, come GTA 6 sarebbe il capitolo più oscuro non solo per la serie Rockstar Games, ma anche uno dei titoli AAA più dark di sempre. Questo non significa che nel titolo non sarà presente quel classico mood umoristico molto ironico che ha da sempre contraddistinto la storica saga free roaming.

Di seguito trovate tutti i punti toccati dal leaker nel recente post:

Il gioco avrà delle connessioni con alcuni vecchi personaggi della serie, anche se alcuni di essi verranno solamente citati in alcuni frangenti;

Il prologo sarà ambientato negli anni ’70 e potrà essere completato in 2/3 ore, ma i giocatori potranno girare liberamente prima di portarlo a termine e aprire maggiormente la mappa e visitare le altre città;

I giocatori potranno tornare a visitare le città che hanno sbloccato precedentemente;

Il gioco proporrà una storia e una serie di missioni che non porranno freni su tematiche forti o sulla nudità;

Il gioco sarà suddiviso in capitoli, come in Red Dead Redemption 2;

Dr. Dre e Snoop Dog saranno gli host di due stazioni radio a Vice City;

Il gioco proporrà una maggiore interazione con gli NPC e con il mondo di gioco;

Ritorneranno alcune meccaniche di GTA 4, ma non vengono specificate quali;

I personaggi possono subire dipendenze;

Si potranno corrompere i poliziotti, con i quali si potranno fare poi diversi affari;

In giro per la città ci saranno dei bambini, ma non si potrà fare loro del male.

Questo è tutto, ma prima di lasciarvi è importante per noi sottolineare che si tratta di mere speculazioni tutt’altro che confermate o confermabili al momento. Per questo vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute attenzioni.