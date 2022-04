Da quando Rockstar Games ha finalmente confermato di essere al lavoro sul tanto chiacchierato GTA 6, i molteplici rumor sul progetto si sono arrestati quasi improvvisamente. Questo non significa che di tanto in tanto leaker e insider non se ne escano fuori con nuove voci di corridoio, e infatti, proprio in queste ore, si sta tornando a parlare del prossimo capitolo principale della saga di GTA grazie a una misteriosa immagine scovata nella Definitive Edition di San Andreas.

Rockstar ha ben sottolineato che, per il momento, non ci saranno importanti aggiornamenti per GTA 6, limitandosi a confermare che il gioco è in via di sviluppo. I giocatori però sono impazienti e nel corso degli scorsi mesi si sono messi a cercare qualche papabile indizio sul gioco, e quanto pare sembra che qualcuno sia riuscito a scovarne uno bello grosso all’interno della recente Definitive Edition di San Andreas.

Stando a quanto ci riferisce l’insider Matheusvictorbr, uno dei misteri di Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition è stato finalmente risolto. Dopo l’apparizione di una misteriosa immagine, è stata finalmente confermata la possibile provenienza di tale foto, e sarebbe il prossimo GTA 6. Nell’immagine possiamo scorgere facilmente una casa che, a detta dell’insider, si troverebbe nella città di Hollywood, in Florida.

Após alguns meses. Fui confirmado que essa imagem é do Próximo Título da série Grand Theft Auto. A localização em Jogo, Possivelmente é inspirada Próximo ao subúrbio americano, Nas mediações de Hollywood – Florida. Perfeição! ❤️ pic.twitter.com/IkkXzvrYsH — Matheusvictorbr- (@Matheusbr9895_) April 6, 2022

Sebbene molti utenti pensassero che tale abitazione fosse presa da L.A. Noire, altra opera sempre di Rockstar, altri appassionati non hanno mai trovato un reale riscontro all’interno del titolo investigativo. Il tutto lascia pensare che ci troviamo davvero davanti a un possibile primo scorcio dell’ambientazione di GTA 6. Per il momento, però, il tutto rimane nel reame delle speculazioni e per questo motivo vi consigliamo di prendere tali informazioni con le dovute attenzioni del caso.