GTA: scoppia il caso mod! Modder pronti a portare Take-Two in tribunale

Ultimamente si è creata un’accesa discussione tra un gruppo di modder di GTA e la compagnia del colossale franchise. Molte delle creazioni di questi utenti sono state cancellate direttamente dalla compagnia americana, e molte altre ancora disponibili sul web rischiano l’eliminazione. Take-Two si è schierata contro le mod, definendole non positive per il brand e andando ad eliminare istantaneamente quelle ritenute dannose.

GTA: The Trilogy promette di essere un gradito ritorno al passato.

Ovviamente i modder non ci stanno, soprattutto coloro che hanno lavorato per anni nel proporre un contenuto che andasse a migliorare i vecchi capitoli di GTA presenti su PC. Per questo La community ha deciso di reagire e portare Take-Two in tribunale. Quattro modder dietro ai popolari progetti re3 e reVC Grand Theft Auto hanno affermato che il loro lavoro non incoraggia affatto la pirateria e non danneggia in nessuno modo il popolare brand.

A questo contrattacco, tutta la community dei modder si è unita dando pieno supporto a quattro ragazzi che hanno deciso di portare il colosso statunitense in tribunale.

Difficile dire, al momento, come andrà a risolversi questo conflitto tra Take-Two e i modder, ma seguiremo la faccenda con tutti le possibili evoluzioni nei prossimi mesi. Nel frattempo, sembra che la saga di GTA non stia passando un bel momento, dati i tanti problemi e le criticità che i fan stanno facendo notare nelle nuove versioni di GTA 3, Vice City e San Andreas.